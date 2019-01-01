تشامبرلين: فخور بشباب ليفربول وحرصت على احترام أرسنال

تأهل دراماتيكي للريدز على حساب أرسنال في أنفيلد

أشاد أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، بالشخصية التي أظهرها شباب الفريق بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، بدور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

ليفربول نجح في الوصول لدور الثمانية من البطولة بركلات الحظ، بعد التعادل الإيجابي مع أرسنال 5/5 بالوقت الأصلي.

المباراة شهدت ظهور العديد من النجوم الشباب للريدز، أبرزهم هارفي إيليوت، ريان بريوستر، كورتس جونز سيب فان دين بيرج والحارس كاومين كيهلر.

تشامبرلين قال عقب هذا التأهل:"أشعر بالفخر الشديد بعد ما رأيته من اللاعبين الشباب الليلة، خاصة من ظهروا للمرة الأولى".

وأضاف:"أرسنال كان لديه بعض النجوم الصغار أيضاً، لكنهم لعبوا في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، لذلك لديهم بعض الخبرة".

وتابع:"العودة بعد التأخر 3/1 و4/2 يعكس الشخصية القوية للفريق أمام خصم صعب جداً يمتلك خبرات أكبر".

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وأما عن عدم احتفاله أمام فريقه السابق:"كان الأمر في غاية الصعوبة، أردت خلع القميص والركض بجنون بعد التسجيل من تسديدة رائعة، ولكني أردت إظهار الاحترام لأرسنال".

يذكر أن قرعة دور الثمانية من كأس الرابطة، أوقعت ليفربول في مواجهة سهلة نسبياً أمام أستون فيلا.