اقتراب تحديد موعد السوبر الإيطالي في السعودية

السعودية تستضيف السوبر للمرة الثانية

أكدت أنباء في إيطاليا أن تم الاستقرار من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موعد نهائي لخوض السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو في المملكة العربية السعودية.

ولُعب السوبر الموسم الماضي أيضاً في المملكة العربية السعودية بالرياض، ووقتها انتصر يوفنتوس على ميلان بهدف نظيف.

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وبحسب "كوريري"، فالاتحاد الإيطالي قرر لعب المباراة في الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل بعدما كان لم يتم اختيار موعد نهائي لخوض اللقاء.

وينتظر أن تلعب المباراة في حدود السادسة أو السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي السعودي، بحسب التقرير.

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وسيضطر الاتحاد لتأجيل مباراتي يوفنتوس أمام سامبدوريا ولاتسيو وفيرونا ضمن منافسات الدوري الإيطالي، والتي كان محدداً لها نفس الموعد.

وفاز لاتسيو الموسم الماضي بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا، بينما احتفظ يوفنتوس بلقب السيري آ للموسم الثامن على التوالي.