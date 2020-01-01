تشامبرلين: الأرقام القياسية لا تقود ليفربول وعلينا التحسن

نريد إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة..

أكد أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول ، على أن الأرقام القياسية التي يُحققها الريدز هذا الموسم ليست ضمن تفكير أو مخططات الفريق وليست المحفز الأول له للاستمرار على نفس الوتيرة.

تصريحات تشامبرلين أتت بعد فوز ليفربول على وست هام بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء، ليزداد الفارق بين الليفر والوصيف، مانشستر سيتي ، ويصبح 19 نقطة.

هذه هي أفضل بداية لفريق في كافة الدوريات الأوروبية، حيث خسر ليفربول فقط نقطتين خلال 24 مباراة بالتعادل مع مانشستر يونايتد ، لكنه فاز في 23 مباراة، وهو رقم تاريخي بكل المقاييس.

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تشامبرلين في حديث مع الموقع الرسمي لليفر قال "هناك الكثير من المباريات الصعبة وعلينا مواصلة التدرب من أجل استمرار تقديم ما نقدمه وتحقيق أهدافنا في الدوري، هذا هو أهم شيء، إنهاء الدوري في أعلى مكانة ممكنة، الآن نحن في موقع جيد.".

"نريد أن نستمر في هذا الأمر، الأرقام هي مجرد مكافأة صغيرة بالنسبة لنا، لا يمكنك حقًا أن تفكر حولها كثيرًا، أنا لا أفعل ذلك."

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كما أضاف متحدثًا عن مباراة وست هام "اللاعبون في خلف، نحن محظوظون بأننا نحظى بهم فهم يخرجوننا من بعض المواقف التي نُعاني فيها حقًا، حارس مرمانا، نفس الأمر، في بعض الأحيان نحتاج لأوقات مثل هذه.".

وأتم "لدينا أشخاص مثل هندرسون يقوم بدفعنا دائمًا إلى الأمام، نحن نحارب في كل مباراة ولا نشعر بالرضا أبدًا، ولكن أظن بعد الهدف الثاني تمكنا من السيطرة على مجريات المباراة.".

يذكر أن ليفربول يُنافس على جبهتين آخرتين بجانب الدوري، حيث سيلعب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه مع أتلتيكو مدريد ، إلى جانب وجوده في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.