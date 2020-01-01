كلوب عن لاعبي ليفربول: يمكنهم الاعتناء بأطفالي

إشادة كبيرة من الألماني تجاه نجوم فريقه

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه، بعد سلسلة الانتصارات المبهرة للفريق على مستوى الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول قام بتوسيع الفارق إلى 19 نقطة مع مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج، بعد التغلب على وست هام بهدفين نظيفين مساء أمس الأربعاء، مواصلاً سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة.

ليفربول استحوذ بشكل كبير على الكرة على ملعب الهامرز، ولكن المستوى لم يكن الأفضل للريدز هذا الموسم، ومع ذلك خرج كلوب ليشيد بلاعبيه.

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وقال الألماني:"مستوانا لم يكن الأفضل، ولكن لعبنا العديد من المباريات الرائعة مؤخراً خاصة ضد مانشستر يونايتد وليستر سيتي، مباراة وست هام كانت من أجل الفو وحصد الثلاث نقاط وفعلنا ذلك".

وأضاف:"لا توجد مشكلة بالدوافع لدينا أبداً، الأزمة كانت في نسق اللعب والتركيز على المستوى الدفاعي، أفضل فرصهم كانت من هدايا أعطيناها لهم".

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وتابع:"أثق بهولاء اللاعبين كثيراً، يمكنني اعطائهم أطفالي للاعتناء بهم بدون أي قلق، أحياناً يقومون ببعض الأخطاء السخيفة ولكن بسبب فقدان التركيز فقط لصعوبة المستوى الذي نلعب فيه".

ويستعد ليفربول لمواجهة ساوثامبتون الأسبوع المقبل بالجولة 25 من البريميرليج، حيث يحتل الفريق الفريق المركز الأول بـ70 نقطة مقابل 51 لمانشستر سيتي الثاني.