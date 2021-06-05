تشافي يكشف عن منافس جديد لبرشلونة على خدماته!

تشافي هيرنانديز يثير الجدل بحديثه عن إحتمالية تدريب فريق آخر غير برشلونة في المستقبل القريب.

أثار تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة الجدل حول مستقبله في عالم التدريب الذي ارتبط بالنادي الكتالوني خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشافي لصالح "لافانجوارديا"، وأكد خلالها أنه سيحب أن يدرب منتخب إسبانيا في أحد الأيام.

وقال تشافي: "لسوء الحظ ولحسنه أيضًا رفضت تدريب برشلونة مرتين، وكانت الظروف مختلفة في كل مرة، سواء كانت عائلية أو احترافية أو تعاقدية".

وأضاف: "بكل تأكيد الأمر كان في منتهى الصعوبة بالنسبة لي، فأنا أحد مشجعي برشلونة لكن الوقت لم يكن صحيحًا".

وعند سؤاله عن المفاضلة بين تدريب برشلونة ومنتخب إسبانيا قال تشافي: "كل الخيارات جميلة، سيكون موقفي رابحًا في أي حالة".

الدوري الإنجليزي يستعد لخطف جوهرة برشلونة!

وأكمل: "بمجرد وصولي لبرشلونة سألوني عن تدريب الفريق في المطار، لكنهم لم يقولوا لي إن الفريق لديه كومان بالفعل وأن المدرب يجب احترامه، وأنني لست متعجلًا".

جدير بالذكر أن تشافي يدرب السد حاليًا، وعقده مع الفريق القطري لا ينتهي قبل نهاية الموسم بعد المقبل 2022-2023.