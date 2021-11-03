تشافي يضحي بالمال من أجل برشلونة

قام نادي برشلونة الإسباني، بإرسال وفده الخاص إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل التعاقد مع تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد.

برشلونة تخلى مؤخرًا عن رونالد كومان بسبب تراجع النتائج معه، واتجه إلى تعيين سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت.

تشافي تصدر قائمة المرشحين لخلافة كومان، ويعتبر هو الأقرب حاليًا لتولي المهمة خلال هذا الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن هناك بعثة تنفيذية مكونة من نائب الرئيس رافا يوستي وماتيو أليماني مدير كرة القدم، وصلت إلى قطر من أجل الاتفاق مع تشافي.

وأشارت وفقًا لمعلومات لراديو كتالونيا، إلى أن جوان لابورتا رئيس النادي قرر البقاء في برشلونة، بعد عودته من أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق على التعاقد مع تشافي لمدة عامين، بعد إنهاء كافة المفاوضات مع قادة السد للموافقة على عودة النجم السابق لبرشلونة إلى بيته القديم.

وحسبما أكدت التقارير الإسبانية، فإن تشافي سيحصل على راتب أقل مما يتقاضاه في السد، وسيكون جزء كبير من مكافآته المستقبلية مربوط بما يحققه مع الفريق.

ومن المقرر أن يعلن النادي عن قدوم تشافي بشكل رسمي، غدًا الخميس، بعقد ينتهي في 2024، دون دفع أي تعويضات مالية للسد.

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يذكر أن تشافي يلعب اليوم، الأربعاء مع السد، في مواجهة هامة أمام الدحيل بالدوري القطري، في لقاء سيؤثر بشكل كبير على صراع الصدارة بالبطولة.