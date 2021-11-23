ماذا يحتاج برشلونة لعبور دور المجموعات من دوري الأبطال؟

أصبحت حالة التوتر أقل في برشلونة الإسباني بعد نهاية الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة سقط أمام بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-0، قبل أن يحقق الفوز على دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة بهدف نظيف ثم كرر النتيجة في الجولة الرابعة.

وجاء فوز بايرن ميونخ على بنفيكا بنتيجة 5-2 في الجولة الرابعة، ليمنح برشلونة بارقة أمل في التأهل إلى الدور الثاني على حساب النادي البرتغالي.

ومع ذلك، من الأفضل لبرشلونة ألا يبدأ الاحتفالات بسرعة، حيث لا تزال الخسارتين أمام بايرن وبنفيكا، تلقيان بثقلهما، لكن في الوقت الحالي هناك بعض التفاؤل.

وعلى الرغم من البداية الرهيبة، يعتمد برشلونة الآن بشكل كامل على نفسه من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

ما هو موقف برشلونة الحالي في المجموعة؟

يحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات، وسجل هدفين فيما تلقت شباكه ستة أهداف.

فيما يتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة برصيد 15 نقطة وضمن التأهل لثمن النهائي، ويحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويتذيل دينامو كييف ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 5 5 0 0 19 3 +16 15 2 برشلونة 5 2 1 2 2 6 -4 7 3 بنفيكا 5 1 2 2 5 9 -4 5 4 دينامو كييف 5 0 1 4 1 9 -8 1

ما هي فرص برشلونة في التأهل؟

بعد التعادل بين بنفيكا وبرشلونة في "كامب نو" أصبحت حظوظ النادي الكتالوني في التواجد بثمن النهائي صعبة للغاية.

برشلونة بحاجة إلى الفوز في المباراة المقبلة على بايرن ميونخ لضمان التأهل دون النظر إلى نتيجة لقاء بنفيكا ودينامو كييف.

أما في حال التعادل، فإنّ فوز بنفيكا على دينامو يؤهل الفريق البرتغالي بسبب المواجهات المباشرة.

وفي حال الخسارة، فإن أي انتصار لبنفيكا يمنحه بطاقة التأهل بعد الوصول للنقطة الثامنة، لكن التعادل أمام دينامو أو الخسارة يكفي البلوجرانا لعبور دور المجموعات.

هل يمكن أن يتصدر برشلونة مجموعته في الأبطال؟

من المستحيل أن يتصدر أي فريق المجموعة إذ ضمن بايرن ميونخ المركز الأول بعد الفوز في جميع مبارياته وامتلاك 15 نقطة.

برشلونة حاليًا يبحث عن التواجد في المركز الثاني كأفضل اختيار ليكرر ما حدث الموسم الماضي بعد سنوات طويلة اعتاد فيها على تصدر المجموعة.