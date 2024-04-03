صدر القرار أخيرًا!

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موقف نجوم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وجواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز من خوض مباراة ريال مدريد في الكلاسيكو.

وتلقى ثنائي البارسا إلى جانب زميلهما إنييجو مارتينيز بطاقات صفراء في مباراة لاس بالماس الأخيرة، كانت الخامسة لكل منهم، واتهمهم البعض بتعمد الحصول على بطاقات صفراء، حتى يتم إيقافهم عن مباراة قادش (المقبلة)، ليضمنا خوض الكلاسيكو (في الجولة التالية) بسجل نظيف.

وأعلنت لجنة المسابقات إيقاف ليفاندوفسكي وكانسيلو مباراة واحدة فقط (مباراة قادش)، مشيرة إلى أنه "ليس هناك أي إثبات على تعمدهما الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة أمام لاس بالماس".

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وطالب كثيرون بإيقاف ليفاندوفسكي وكانسيلو مباراتين، لأنهما تعمدا الحصول على البطاقة الصفراء، وفق بند في لائحة قانون الانضباط بالاتحاد الإسباني، ينص على أنه حال تعمد اللاعب الحصول على بطاقة صفراء لتجنب الغياب عن أي مباراة، فيجب معاقبته بالإيقاف مباراة إضافية.

بذلك تنفس تشافي هيرنانديز الصعداء، حيث سيعول على الثلاثي ليفاندوفسكي وكانسيلو ومارتينيز أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بالجولة 32 من الدوري الإسباني.