عائق وحيد يهدد الخطوة.. مصنع النجوم يستهدف التعاقد مع تشافي!

سيساعدهم على التطور كما فعل مع البارسا

يستهدف أياكس أمستردام التعاقد مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في الصيف المقبل، من أجل قيادة المشروع الجديد للنادي الهولندي.

وأعلن تشافي في وقت سابق رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي بسبب سوء النتائج، رغم تمسك إدارة البارسا بأن يواصل عقده حتى صيف 2025.

ويخوض أياكس موسمًا للنسيان، يبتعد فيه عن المنافسة على لقب الدوري الهولندي، كما لا يتواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وأعلن المدرب جون فانت شيب رحيله بنهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الفريق الهولندي أعد قائمة من المدربين لقيادته في الموسم المقبل، ويأتي تشافي على رأسها، إذ تقدر الإدارة تجربته كلاعب أسطوري، وكذلك ما فعله مع برشلونة كمدرب، وخاصة تعامله الجيد مع اللاعبين الشباب.

وأوضحت: "يملك أياكس عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب، وترى الإدارة أن تشافي سيساعدهم على التطور، كما فعل مع بعض نجوم برشلونة حاليًا".

وختمت: "العائق الوحيد أمام النادي الهولندي الذي يعد مصنعًا للنجوم، هو إمكانية أن يقرر تشافي الاستمرار مع البارسا، وهو ما قد يحدث حال تجاوز باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".