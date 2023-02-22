تشافي هيرنانديز يرد على رومينيجيه ويتحدث عن رأيه في عودة ميسي

يعرف الإسباني تشافي هيرنانديز حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقه في الفترة الصعبة التي يمر فيها فريقه برشلونة الآن، والتي تتطلب الدفاع عنه خارج الملعب وداخله.

وسيحل برشلونة ضيفًا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، غدًا الخميس، في إياب الدور الإقصائي من الدوري الأوروبي بعد تعادلهما في كامب نو ذهابًا 2-2.

وتحدث تشافي في المؤتمر السابق لمواجهة الغد وقال: "ستكون مباراة صعبة جدًا؛ فهم من أفضل فرق أوروبا، هذا هو أفضل فريق لمانشستر يونايتد منذ سنوات. علينا أن نظهر شخصيتنا".

ورد مدرب برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني عما يختار؛ الليجا أم الدوري الأوروبي: "لا يمكنني الاختيار فنحن برشلونة؛ لسنا هنا لنختار فخروجنا من الدوري الأوروبي سيكون خيبة أمل كبيرة لنا".

وعن إمكانية عودة ليونيل ميسي للفريق قال: "ليس لدي ما أضيفه. قولت من قبل إن هذا بيته وهو صديقي ونتواصل دائمًا. سيعتمد الأمر كثيرًا عليه وما سيريد فعله في مستقبله وما يناسب النادي".

ودافع تشافي عن ناديه بعد تصريحات الألماني كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي السابق لبرشلونة عن أزمة الحكام الأخيرة مع الفريق الكتالوني: "مع كامل احترامي لرومينيجيه، فلم أشعر بمساعدة الحكام لنا لا في أوروبا ولا إسبانيا. لم أشعر بذلك".