"لم يفاجئني اتهام برشلونة بالفساد.. في كل مرة لعبنا ضدهم كنت أشعر بشيء غريب!"

أحمد مجديأحمد مجدي
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GER ONLY Rummenigge ZigarreImago Images
برشلونةدوري أبطال أوروبابايرن ميونخيوفنتوس

وماذا لو لم تفز عليهم بالثمانية؟!

رغم أنه لم يشغل منصب في إدارة بايرن ميونخ منذ 2021، لكن كارل هاينز رومينيجه لا يزال في عالم كرة القدم كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تحدث الأسطورة الألماني عن بطولة دوري السوبر الأوروبي لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية قائلًا: "ليس من قبيل المصادفة أن الفكرة نابعة من 3 أندية تعاني من مشاكل مادية بالذات في التوقيت الذين طرحوا فيه هذه المسابقة، كانوا يهدفون إلى الربح بسرعة كبيرة، ما يحتاج التغيير الجذري حقًا هو تشديد صرامة قواعد اللعب المالي النظيف".

وتطرق رومينيجيه إلى ملف خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الدوري الإيطالي، قائلًا إنه "يثق في استفاقة يوفنتوس من جديد".

لكنه لم يتحدث عن برشلونة بذات الاحترام، حين سئل عن أزمة اتهامات الفريق برشوة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية سابقًا إنريكيز نيجريرا: "صدقني عندما أخبرك أنني ضحكت من قراءة هذا الخبر. لكن هذا لا يفاجئني: في كل مرة لعبنا فيها في إسبانيا كان لدي شعور غريب".

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