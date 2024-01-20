تشافي: لقب الليجا "ليس بعيدًا" عن برشلونة.. وسأغادر في حالة واحدة

يرفض مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز الاستسلام، ويصر على أن فريقه لا يزال بإمكانه الفوز بالدوري الإسباني، رغم ابتعاده بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر.

وخسر حامل لقب الليجا نقاطًا في 7 مناسبات (5 تعادلات وخسارتين) هذا الموسم، ليبتعد عن ريال مدريد (الوصيف) بفارق 7 نقاط.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "نواجه النصف الثاني من الموسم بالتفاؤل، الوضع ليس سهلًا لأن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين مدريد وجيرونا، لكننا نعتقد أن العودة والتتويج بالدوري الإسباني أمر قابل للتنفيذ، وسنحاول ذلك".

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وأضاف: "نحن جيدون في الدفاع والضغط العالي، وبعد خسارة الكرة نحن جيدون أيضًا، لكننا نفتقد للتمريرة الأخيرة، صحيح أن لدينا لاعبين شباب، لكنني أشعر باليأس أحيانا عندما لا يحدث ما يدور في ذهني، لكنها مسألة وقت، وهم لاعبون صغار وأنا أتفهم ذلك".

وشدد تشافي على أنه سيستقيل إذا شعر أن لاعبيه لا يثقون به، مختتما: "في اليوم الذي لم يعد فيه لاعبو فريقي يتابعونني، سأحزم حقائبي وأغادر. عندما يخبرني أحدهم أن هناك مشكلة، سأغادر".