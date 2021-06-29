تشافي سيمونز: هل يصبح معجزة باريس سان جيرمان على قدر التوقعات؟

يتمتع صاحب الـ18 عامًا بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الفترة التي قضاها في برشلونة، وقد ظهر مع الفريق الأول الموسم الماضي

في أعقاب فوز باريس سان جيرمان 1-0 على كاين في كأس فرنسا في فبراير، كان معظم الحديث يدور حول قضية واحدة رئيسية.

على الرغم من أن المباراة كانت قبل أسبوع واحد فقط من لقاء باريس سان جيرمان مع برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اختار ماوريسيو بوتشيتينو بدء نيمار ضد منافس من الدوري الأدنى، فتعرض أغلى لاعب في العالم لإصابة حكمت عليه بألا يواجه ناديه السابق.

حقيقة أن معظم الاهتمام وقع على صانع ألعاب سابق في برشلونة يعني أنه كان من الممكن التغاضي عن يوم بالغ الأهمية لمهاجم سابق آخر في البلوجرانا.

في سن 17 عامًا فقط، نزل تشافي سيمونز من مقاعد البدلاء في الدقائق الـ 12 الأخيرة في ملعب ميشيل دورنانو ليحتفل بأول مباراة احترافية له.

نظرًا لأن سيمونز لم يقدم الكثير، بالإضافة إلى إصابة نيمار في معظم المناسبات كان إشراكه مجرد أمر روتيني.

ولكن ليس كل لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 17 عامًا لديه أكثر من ثلاثة ملايين متابع على إنستجرام. جود بيلينجهام، على سبيل المثال لديه 880 ألف فقط.

على هذا النحو، سرعان ما انتشرت أخبار ظهور سيمونز لأول مرة، مما يعني أنه في غضون 24 ساعة من المباراة، كان هناك العديد من المقالات الإخبارية المكتوبة حول العالم فيما يتعلق بظهور الشاب الدولي الهولندي كما كانت هناك أنباء عن إصابة نيمار.

منذ أن ظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بسيمونز وهو يراوغ وهو طفل يبلغ من العمر تسع سنوات على نطاق واسع منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كان عليه أن يتعامل مع التدقيق الشديد الذي يصاحب كونه طفلًا معجزة.

يتذكر بيتر فان دير فين، مدرب سيمونز لفريق هولندا تحت 15 سنة، عندما تحدث إلى جول و دازن في مارس "ما زلت أتذكر مباراة ضد بلجيكا. أراد الناس حقًا رؤية تشافي. بعد المباراة، كان 300 طفل ينتظرون أمام حافلة الفريق. احتاج تشافي إلى الأمن لتجاوز الحشد.

"لكنه تعامل مع الأمر بشكل احترافي للغاية. لقد كان بالفعل متقدمًا للغاية بالنسبة لسنه."

وُلد تشافي في أمستردام وابن مهاجم الدوري الهولندي السابق ريجيليو سيمونز، وقد قضى الكثير من تعليمه في كرة القدم فعليًا في إسبانيا، وليس في وطنه هولندا.

عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، تم توقيعه من قبل برشلونة بعد أن مثل سابقاً فريق الهواة سي.دي. ثادر في فالنسيا.

المزيد من اللاعبين الشباب مع الجيل القادم:

كان من الممكن التعرف عليه على الفور داخل لا ماسيا بسبب خصلات شعره المجعد، وسرعان ما أصبح واضحًا أنه كان أيضًا أحد أكثر اللاعبين موهبة في أكاديمية برشلونة.

اعترف فان دير فين: "لقد كان جيدًا للغاية. لقد أحببت أخلاقيات عمله.

"غالبًا ما لا يعمل هؤلاء اللاعبون الشباب الموهوبون بجد ويعتقدون أنهم يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. لقد كان مختلفًا تمامًا.

"كان من المثير للإعجاب أن أرى مدى صعوبة عمله، على الرغم من أنه كان هناك بالفعل الكثير من الاهتمام."

تابع فان دير فين: "بالطبع، تعرض للركل كثيرًا. لكنه دائمًا ما كان ينهض ويستمر في اللعب دون إظهار أي عاطفة.

"أعتقد أنه عندما تلعب في برشلونة عندما كنت طفلًا، فأنت معتاد على ذلك."

مما لا يثير الدهشة، بدأ مشجعو برشلونة في التحمس بشأن احتمال أن يدخل لاعب تم تصنيفه على أنه بديل محتمل ليونيل ميسي في صورة الفريق الأول في كاتالونيا.

لكن في يوليو 2019 تغير كل شيء.

بعد أن تولاه مينو رايولا في سن الرابعة عشرة، اتخذ سيمونز قرارًا بمغادرة برشلونة بحثًا عن مغامرة جديدة بعد ذلك بعامين.

كان كل من تشيلسي وريال مدريد مرتبطين سابقًا بالتعاقد معه، لكن باريس سان جيرمان هو من فاز بالسباق، وربطه بعقد مدته ثلاث سنوات تبلغ قيمته حوالي 400 ألف يورو (340 ألف جنيه استرليني / 475 ألف دولار) سنويًا.

أي مخاوف من أن مثل هذا الراتب والضغوط الإضافية المصاحبة له ستوقف تقدم سيمونز، تلاشت مع موسمه الأول في العاصمة الفرنسية، حيث سجل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة لفريق تحت 19 عامًا، على الرغم من عمره 16 عامًا فقط.

هذا الشكل شهد حصول سيمونز، وهو خبير في الكرات الثابتة، على أول استدعاء للفريق الأول قبل موسم 2020-21، ومع استبعاد مجموعة من اللاعبين من مباراة باريس سان جيرمان الافتتاحية للموسم ضد لانس بسبب مجموعة من حالات الكورونا، شارك سيمونز من مقاعد البدلاء.

أثبتت هذه أنها المرة الأولى من بين مناسبتين فقط تم فيهما اختيار لاعب خط الوسط المهاجم في تشكيلة الجولة من قبل توماس توخيل، ولكن بعد إقالة الألماني ووصول بوتشيتينو في ديسمبر، أصبح لاعباً شبه دائم مع الفريق الأول، وسجل الظهور الأول في الدوري الفرنسي ضد ستراسبورج في أبريل.

قال بوتشيتينو لأوندا سيرو عن سيمونز، الذي أتم 18 عامًا بعد 11 يومًا فقط من ظهوره الأول في الدوري: "لن يكون أندريس إنييستا أو تشافي، لكنه يتمتع بالجودة التي تمكنه من تطوير مسيرة مهنية على أعلى مستوى".

"إنه يتدرب بشكل جيد للغاية ، لديه شخصية، ولا يشعر بالتوتر عندما يكون لديه الكرة ويقرأ المباراة جيدًا. عدوانيته مهمة في تطوير حياته المهنية في نادٍ مثل باريس سان جيرمان."

يوافقه الرأي فان دير فين قائلاً: "بالطبع لديه صفات مهنية. إنه محترف بالفعل.

"عندما تدرب عددًا كبيرًا من اللاعبين مثلي، ينتابك شعور باللاعبين الذين لديهم القدرة على النجاح. ويملك تشافي مسيرة رائعة أمامه."

إذن ما الذي سيأتي بعد ذلك بالنسبة لسيمونز؟

تشير التقارير في فرنسا إلى أن المدير الرياضي ليوناردو حريص على تمديد عقده إلى ما بعد 2022، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الفرص في 2021-22.

ربما تكون أكبر عقبة تواجه سيمونز، هي تهدئة أولئك الذين يشككون في موهبته.

بصرف النظر عن مشجعي برشلونة الذين غضبوا منه بسبب مغادرته لا ماسيا، هناك مجتمع عبر الإنترنت يعتقد أن سيمونز بالغ في تقديره ولا يستحق ما يليه خلال مسيرته الكروية للشباب.

لكن في حين أنه قد لا يصل إلى مستوى الأساطير مثل ميسي أو نيمار، تظل المؤشرات إيجابية من حيث تحقيق سيمونز لإمكاناته.

إذا فعل ذلك، فتوقع أن يرتفع هذا العدد الهائل من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي أعلى مما هو عليه بالفعل.