جيانيس كونستانتلياس: معجزة اليونان وشبيه ميسي ونيمار

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مطلوب في عدد من الأندية، بما فيهم برشلونة وتشيلسي، بعد أن خاض موسم رائع في باوك

مضى وقت طويل منذ أن ظهر لاعب في كرة القدم يوناني يمكن وصفه مقارنته بليونيل ميسي.

عندما ذهب الصحفي المحلي ستافروس كولكاس لمشاهدة مباراة فريق باوك تحت 19 عامًا ضد لاريسا في افتتاح الموسم في سبتمبر، لم يستطع تصديق ما كان يراه.

وقال لمحطة ألفا 98.9 الإذاعية "باوك لديه نسخة ميسي في أكاديميته. في اليوم الآخر ضد لاريسا، شارك في الشوط الأول بينما كانت النتيجة 0-0. سجل هدفين، وقدم تمريرات حاسمة، وفاز باوك 5-0."

اللاعب الذي أثار إعجاب كولكاس كثيرًا كان صانع الألعاب جيانيس كونستانتلياس.

كان في ذلك الوقت في السابعة عشرة من عمره فقط، كان واضحًا لكولكاس حينها ما كان واضحًا لأي شخص شاهد كونستانتلياس: إنه موهبة خاصة جدًا جدًا.

كما يحدث، كان بإمكان كونستانتلياس، إذا سارت الأمور بشكل مختلف، أن يتعلم من ميسي في برشلونة، بعد أن أمضى بعض الوقت في أكاديمية لا ماسيا بالنادي في عام 2018.

أعجب برشلونة بما رأوه، حيث أشارت بعض التقارير إلى أنهم كانوا على استعداد لدفع حوالي مليون يورو للتوقيع مع الشاب، على الرغم من أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع باوك في النهاية.

قد يكون ذلك أفاد كونستانتلياس، الذي على الرغم من بلوغه سن الثامنة عشرة فقط في مايو، خاض بالفعل ثلاث مباريات مع الفريق الأول في باوك، وبعد أن كان ضمن الفريق الأول في معظم موسم 2020-21، من المتوقع أن يحقق تقدمًا كبيرًا في الموسم القادم.

قطع الشاب شوطًا طويلاً من تجارته في شوارع فولوس، على بعد حوالي 200 كيلومتر من منزله الحالي في سالونيك.

قال كونستانتلياس لموقع جول في مقابلة حصرية: "لم أشاهد الكثير من كرة القدم وأنا ناشيء، لقد لعبت في الحدائق وفي الشوارع مع أصدقائي. هكذا وقعت في حب اللعبة.

"اللعب في هذا المكان للأطفال يساعدك على أن تكون مبدعًا. أسلوبي مبدع وتقني للغاية وأبحث دائمًا عن شيء إضافي في الثلث الأخير من الملعب.

"في النهاية اعتقدت أنه يمكنني القيام بذلك كمحترف أو لبقية حياتي المهنية."

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حتى قبل أن يلفت نظر باوك في سن الحادية عشرة، كان من الواضح أن كونستانتلياس يمتلك شيئًا مميزًا، حيث اتخذ خطواته الأولى في كرة القدم الرسمية في نادي أجيا باراسكيفي المحلي.

وقال ألكسندروس مالاكاسيوتيس رئيس أكاديمية أجيا باريسكيفي لـ Sportdog: "مثل هذا اللاعب لا يظهر كل يوم. ولا حتى كل 50 عامًا. لديه بعض الهدايا الفريدة.

"كان من دواعي سرورنا أن نرى كونستانتلياس يكبر هنا. لقد غادر مبكرًا، لكنه وقف مثل ذبابة في الحليب.

"بالنسبة لي، إنه ظاهرة. إذا رأيت كيف يمر ويتحرك إلى الفضاء ، ستفهم ما يدور حوله.

"عندما يذهب وحيدًا، يكون الأمر أشبه بمشاهدة نيمار".

هذه المقارنة بين نيمار هي واحدة من نتائج كونستانتلياس نفسه، حيث قال: "إنه أكبر تأثير لي في اللعبة الحديثة. أشعر بأنني أكثر انجذابًا إلى أسلوب لعبه أكثر من أي شخص آخر."

بعد انضمامه إلى باوك في عام 2013، شق كونستانتلياس طريقه عبر مختلف فرق الفئات العمرية على مستوى النادي والمستوى الدولي، ولفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى حيث صقل مهاراته في مركزه المفضل رقم 10.

بالإضافة إلى برشلونة، من المعروف أن كل من أياكس ورينجرز قاما باستكشافه، في حين اعتقد تشيلسي أنه ضمن توقيع كونستانتلياس قبل أن يوقع عقدًا جديدًا في باوك في ديسمبر يربطه بالقميص اليوناني حتى عام 2024.

كان البلوز واثقين جدًا من توقيعه معه لدرجة أنهم كانوا بالفعل يقومون بإعداد خطة إعارة له لقضاء بعض الوقت في بلجيكا أو هولندا قبل الانتقال بشكل دائم إلى ستامفورد بريدج، في حين أشيع أن أتلتيكو مدريد دخل منذ ذلك الحين في السباق لأحد جواهر اليونان.

أظهر باوك لمواهبه في الأكاديمية أن هناك طريقًا إلى الفريق الأول بعد الموسم الرائع لكريستوس تسوليس في 2020-21.

سجل المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا 16 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة للفريق الأول لباوك الموسم الماضي، مع أدائه الذي جعله يحصل على إعجاب فرق كبرى أمثال مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند بالإضافة إلى ظهوره لأول مرة مع منتخب اليونان.

يقول كونستانتلياس: "بالنسبة لي، فإن رؤية كريستوس تلهمني للموسم المقبل. من الجيد أن نحصل على فرصة للعب وأن نكون جزءًا من الفريق الأول الذي تم إعداده لإظهار أن لدينا ما يلزم لتخطي الخطوات تلو الأخرى.

"نريد جميعًا اغتنام هذه الفرصة. لقد نشأنا جميعًا في نفس المكان واستغرق الأمر الكثير من العمل للوصول إلى هذه المرحلة. كان العمل جيدًا جدًا في الأكاديمية على مر السنين، وسيظهر في الفريق الأول."

وماذا عن مستقبل كونستانتلياس؟

وأكد: "أقسم الأشياء وأفكر فيها كأهداف قصيرة المدى. لا يتعلق الأمر بوضعي بعد خمس سنوات ولكن خطوات صغيرة.

"أريد أن أكون الأفضل في مبارياتي القادمة والتدريبات. أريد أيضًا الاستمتاع بما أفعله ومواصلة حب ما أفعله والاستمتاع باللعب.

"في اليونان، بشكل عام، نشاهد كثيرًا من دوري أبطال أوروبا ونشاهد البطولات الخمس الكبرى. أشعر أنني أقرب إلى الدوري الإسباني، حيث يوجد الكثير من الإبداع والدوري أكثر تقنية وخيالية على أرض الملعب."

قد تكون هذه أخبارًا جيدة لبرشلونة إذا ما أعادوا اهتمامهم باللاعب اليوناني الذي يلعب مثل ميسي ونيمار.

ولكن بغض النظر عن خطوته التالية، يبدو المستقبل مشرقًا للغاية بالنسبة إلى اللاعب الأكثر موهبة الذي ظهر من اليونان منذ أجيال.