"هذا ما قاله تشافي".. جوردي كرويف يفجر مفاجأة "لا تصدق" عن يامال!

"لم يكن لدينا عقد معه"

فجر جوردي كرويف، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، مفاجأة بشأن النجم الإسباني لامين يامال، لاعب الفريق الشاب.

وقدم يامال انطلاقة استثنائية في ملاعب كرة القدم، حيث أصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة في تاريخ برشلونة بعمر 15 سنة و290 يومًا، عندما شارك كبديل ضد ريال بيتيس.

وفي مباراة برشلونة ضد قادش الموسم الماضي، أصبح أصغر لاعب أساسي في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين بعمر 16 سنة و38 يومًا.

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عقب ذلك واصل النجم الإسباني انطلاقته القوية، وساهم بشكل كبير في التتويج مع منتخب لاروخا ببطولة يورو 2024، ليصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في تاريخ البطولة (احتفل باللقب بعد بلوغه الـ17 عامًا بيوم واحد).

وقال نجم كرويف في مقابلة مع "موفيستار +": "في المرة الأولى التي ذهب فيها يامال للتدريب مع الفريق الأول، نظر إلينا تشافي بعد 5 دقائق فقط، وقال (إنه استثنائي)".

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وختم: "كانت هناك رغبة أن يظهر لأول مرة في وقت أبكر مما حدث، لكن لم يكن لدينا عقد مع الصبي، لذلك كان علينا أولًا التأكد من أنه سيكون معنا لسنوات عديدة".