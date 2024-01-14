تشافي بعد رباعية الكلاسيكو: أنا قوي وهادئ ومؤمن بنفسي!

أول مدرب برشلوني يخسر رباعيتين أمام الريال منذ ريكارد!

بدا تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، محبطا للغاية بعد الخسارة الكبيرة أمام ريال مدريد (4-1) بنهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أنا مستعد لتحمل كل الانتقادات".

لكنه استدرك في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو": "أنا أؤمن بالمشروع، وأؤمن بنفسي. أنا قوي وهادئ، لكن ليس هناك خيار سوى تحمل الانتقادات الكبيرة، والمستحقة".

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن تشافي هو المدير الفني الثامن لبرشلونة الذي يتلقى الخسارة بـ4 أهداف أو أكثر في مباراتين على الأقل ضد ريال مدريد.

وأتمت: "تشافي هو المدير الفني الأول الذي يتلقى هذه الهزائم منذ فرانك ريكارد (4-2 في إبريل 2005، و4-1 في مايو 2008).