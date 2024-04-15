Joan Laporta Barcelona 2023Getty Images
معتز الجمال

بناءً على طلب تشافي.. تحرك جاد من برشلونة لحسم صفقة يناير "الفاشلة"!

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أبلغ النادي ووكيل اللاعب

يصر مسؤولو برشلونة على حسم إحدى الصفقات التي فشلت في الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني.

وذكرت صحفية موندو ديبورتيفو، أن أليكس جارسيا لاعب جيرونا هو هدف برشلونة الأساسي في الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط الوسط، بناء على توصية المدرب تشافي هيرنانديز.

ولفتت إلى أن البارسا لم يقدم عرضًا رسميًا إلى جيرونا حتى الآن، لكنه جاد للغاية بشأن حسم الصفقة، وأبلغ وكيل جارسيا وناديه بأنه مهتم بضم اللاعب في الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمتلك جارسيا شرطًا جزائيًا في عقده مع جيرونا بقيمة 20 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني يستهدف تخفيض المبلغ إلى 13-14 مليون يورو.

ويقدم جارسيا مستويات مميزة هذا الموسم، إذ شارك في 30 مباراة بالدوري الإسباني بإجمالي 2644 دقيقة، وسجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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