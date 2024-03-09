فتش عن الشباك النظيفة.. اختراع تشافي "سر" تحسن برشلونة!

ماذا فعل المدرب الإسباني؟

حلل تقرير صحفي إسباني سر تحسن نتائج برشلونة في الفترة الأخيرة، بعد إعلان تشافي هيرنانديز رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن تشافي في يناير الماضي، رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم، بسبب سوء النتائج، حيث خسر نهائي السوبر الإسباني، وودع كأس الملك، كما تعقدت مهمته في التتويج بالليجا، إذ يبتعد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر(خاض مباراة أقل).

وحسب شبكة "barcacentre"، فإن التحسن الكبير في نتائج برشلونة مؤخرًا يرجع إلى التغيير "الاستثنائي" الذي اعتمده تشافي في تشكيلة فريقه بإشراك أندرياس كريستنسن كمحور ارتكاز، ليحصد 17 من آخر 21 نقطة ممكنة في الليجا (5 انتصارات وتعادلين).

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ومنح كريستنسن الذي يلعب كقلب دفاع دائمًا، خط وسط برشلونة حالة من التوازن، ما ساهم في خروج الفريق بشباك نظيفة في العديد من المباريات، حيث تلقى 6 أهداف فقط في آخر 7 مباريات بالدوري، علمًا بأنه استقبل 3 من هذه الأهداف في مباراة واحدة (أمام غرناطة).

ويتطلع برشلونة الذي يعاني من غيابات مؤثرة للغاية في خط الوسط، لمواصلة أرقامه الدفاعية المميزة في الفترة الأخيرة، من أجل عبور فخ نابولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريقين تعادلا في مباراة الذهاب بإيطاليا (1-1).