تشافي ينفجر غضبًا: الجميع شاهد الكرة "داخل المرمى".. وكنا سنفوز لولا التحكيم!

"أشعر بأقصى درجات الظلم"

حمل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حكم مواجهة ريال مدريد مسؤولية خسارة فريقه (3-2) مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أنهت آمال فريقه بشكل كبير في المنافسة على لقب الليجا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، كيف نقول إنه أفضل دوري في العالم، وقد رأى الجميع الكرة دخلت المرمى".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا أفضل وتنافسنا لكن خسرنا النقاط في مواقف لا نسيطر عليها، وهو أمر مؤسف، لقد شاهد الجميع الكرة، لن أتحدث لأنه يمكنهم معاقبتي، أريد أن أتحدث عن المباراة، أضعنا الفوز بسبب التفاصيل، ويجب أن نكون فخورين بهذا الفريق".

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وتابع: "قلت بالأمس إنني أتمنى أن يؤدي الحكم مباراة دون أخطاء، والشيء الطبيعي كان الفوز بالمباراة، لكن مواقف التحكيم لا يمكن السيطرة عليها، لكن لم يحدث ذلك، الآن علينا التفكير في المركز الثاني ولقب الدوري أصبح صعبا للغاية، وعلينا التفكير في التأهل للسوبر الإسباني".

ورفض تشافي المقارنة بين لامين يامال وميسي، قائلا: "لا يمكن المقارنة، يامال لاعب مختلف للغاية، وفي المواجهات الفردية يصعب إيقافه، هو حاضر ومستقبل هذا النادي".

وختم: "أهنئ ريال مدريد، فالفريق خسر مباراة واحدة وحسم اللقب تقريبًا، شعوري اليوم هو أقصى درجة من الظلم، إذا أردنا أن نكون أفضل دوري في العالم، علينا استخدام التكنولوجيا (صافرة خط المرمى)".