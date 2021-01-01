تشابي ألونسو يقترب من منصبه الأول من بوابة البوندسليجا

كلاعب تألق في ألمانيا مع بايرن ميونخ

أوضحت أنباء في الإعلام الرياضي أن تشابي ألونسو، النجم الإسباني، قريب من تولي مهمته الأولى كمدير فني لفرق القمة وذلك من بوابة بوروسيا مونشنجلادباخ في ألمانيا.

ما هي تجارب ألونسو السابقة؟

ألونسو عمل مع ناديه السابق كلاعب ريال سوسييداد مؤخراً في القطاع التدريبي، حيث كانت أولى تجاربه بالمجال عبر فريق الشباب في ريال مدريد موسم 2018 - 2019.

وانتقل متوسط الميدان السابق بعد ذلك للنادي الباسكي، حيث يعمل كمدرب للفريق الثاني لريال سوسييداد منذ مطلع الموسم الجاري.

ما هو فريق ألونسو الجديد؟

صحيفة "بيلد" ذائعة الصيف في ألمانيا قالت إن بوروسيا مونشنجلادباخ سيكون التجربة المقبلة لألونسو في مجال التدريب.

وستكون التجربة هي الأولى للإسباني على رأس الجهاز الفني لأحد الفرق الأولى بعد تجاربه على صعيد الشباب والرديف.

لماذا يبحث بوروسيا عن مدرب

وبداية من الموسم المقبل، سيرحل ماركو روز، المدير الفني الحالي، لبوروسيا عن منصبه بعد مشوار حافل مع الفريق.

وسينتقل روز كما تم الإعلان قبل عدة أسابيع رسمياً إلى تدريب بوروسيا دورتموند بداية من يونيو المقبل.

تجارب ألونسو كلاعب

ألونسو سبق له التواجد في ألمانيا كلاعب في صفوف بايرن ميونخ الذي انضم له في 2014 وحتى الاعتزال في 2017.

ولعب ألونسو دوراً كبيراً بخبرته في تشكيل بيب جوارديولا في ذلك الوقت، وساهم في هيمنة الفريق على البطولات المحلية.

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