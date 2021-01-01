جريزمان بعد السداسية أمام ريال سوسيداد: كومان يستحق الثناء

الفرنسي ساعد فريقه عبر إفتتاح التسجيل في الشوط الأول ليبدأ معه مهرجان الأهداف

عبّر المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان أن سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه برشلونة على ريال سوسيداد بسداسية ضمن الجولة 28 من الليجا.

وقال جريزمان: "كنا ندرك أن هذا الملعب – أنويتا- صعب للغاية وكنا نعاني جداً لتحقيق الانتصارات على أرضه، لكننا دخلنا المباراة بسرعة كبيرة، سجلنا الاهداف وقمنا بعمل رائع واستخلصنا كرات كثيرة في الامام".

وتابع: "الأمور سارت بانسيابية وكانت مباراة جميلة بالفعل، في السابق كنا نجد صعوبة بتسجيل الأهداف واحيانا نهدر الفرص، إن كان أنا او عثمان ديمبيلي لكن اليوم كانت مباراة رائعة من الجميع وبدأنا المباراة على نحو جيد".

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وعن هدفي سيرجينو ديست: "الجميع هنا يسجل الأهداف، يجب على الجميع اللعب بعقلية ايجابة، الذين يشاركون او من يبقون على مقاعد البدلاء، أي لاعب منا يدخل أرضية الملعب يجب ان يصنع الفارق، فنحن مجموعة يحب ان نحقق اهداف كثيرة".

وعن خطة كومان بإعتماد 3 مدافعين قال جريزمان: "ما أفضله هو ان أكون متواجداً على ارض الميدان بغض النظر عن التكتيك".

وختم بالقول: "علينا التركيز على أنفسنا والمضي بالعمل وممكن أن نحقق الفوز فيما هو قادم.. الحقيقة أن المدرب يستحق الثناء على هذه النتائج والتحسن".