تسريبات خطيرة .. وثائق تثبت صحة موقف برشلونة في فضيحة نيجريرا

صحيفة إسبانية تدعم رواية برشلونة في أحداث قضية رشوة التحكيم الإسباني!

فصل جديد يلوح في الأفق في "قضية نيجريرا" بعد أن تولى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد مسؤولية التحقيق، حيث نشرت بوابة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية تقريرين من بين التقارير التحكيمية التي قدمها رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا لصالح نادي برشلونة، تحت عنوان "تقرير التحكيم السري"، وجاءت التقارير عن الحكمين إجناسيو إجليسياس فيلانويفا و دافيد بيريز بالاس كما تناول التقرير تفصيل فضائل وصفات وعيوب الحكمان اللذان تولا مباريات نادي برشلونة.

التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإسبانية تدعم رواية برشلونة عن أن الأموال المدفوعة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا كانت بداعي الحصول على تقارير لفهم سلوك الحكام وليس من أجل الحصول على إمتيازات واتحيز في القرارت التحكيمية أثناء المباريات.

ويأتي التقرير الأول عن الحكم إيجليسياس فيلانويفا الحكم الحالي بتقنية الفيديو المساعد مع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في 11 نوفمبر 2012 وهي المباراة التي فاز فيها الفريق الكتالوني 2-4.

وتستعرض الوثيقة المليئة بالأخطاء الإملائية، البيانات الاحترافية للحكم وأدائه في المباريات التي أدارها لبرشلونة، لتكوين ملف شخصي صغير في وقتٍ لاحق.

وجاء جزء من تقرير إنريكيز نيجريرا حول إجليسياس فيلانويفا: "يملك لياقة بدنية جيدة، وهو يتابع المباراة عن كثب جدًا ويواصل اللعب من المناطق بسهولة، مما يسمح له دائمًا باحتساب الإجراء بسرعة، وهو حكم تقني ومنضبط للغاية، حتى أنه قرر احتساب خطأ في رمية تماس لأحد الفرق بسبب لعبها بشكل غير صحيح، وهو أحد الحكام القلائل الذين على مستوى من الصفاء والشجاعة ويوجه الإنذارات أو يطرد العديد من اللاعبين الذين يستحقون ذلك، إنه شجاع وعادة ما يتخذ القرارات بقناعة كبيرة، وهذا هو السبب في أنه دائمًا ما يوجه اللوم إليه إلى حد ما".

التقرير الآخر عن دافيد بيريز بالاس ويتوافق مع مباراة برشلونة "ب" ضد قرطبة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وتوضح الوثيقة أيضًا نقاط القوة والضعف في تصرفات الحكم الأندلسي، مما جعله يؤكد أنه اشتهر بإظهار البطاقات الصفراء للاحتجاجات.

وثائق إنريكيز نيجريرا التي نشرتها "ليبرتاد ديجيتال"، بحسب الصحيفة نفسها، صودرت أثناء تفتيش منزل جوزيب كونتريراس المدير السابق لنادي البلوجرانا الذي توفى في ديسمبر الماضي.