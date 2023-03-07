يؤمن بوجود حملة منظمة ضد برشلونة

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بأن قضية "مدفوعات الحكام" ظهرت بهدف القيام بحملة للإضرار بالفريق وتدميره.

النيابة العامة الإسبانية وجهت صدمة قوية للنادي الكتالوني، بإدانته بقضية دفع مبالغ ضخمة لخوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس برشلونة في ندوة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وقال لابورتا عن هذه الأزمة:"برشلونة لم يكرس نفسه من أجل شراء الحكام، لقد أعددنا مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن هذا الموضوع، وما تم توضيحه هو أن برشلونة لم يفعل ذلك أبدًا، قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة".

وأما عن أضرار هذه القضية على برشلونة:"لا أعتقد أن هذا الأمر سينجح أو سيؤثر على مشروعاتنا، ولكن هناك حملة للإضرار بمصالح النادي، حملة هدفت للسيطرة على برشلونة بعد رفض توقيع اتفاقية "CVC" مما جعلنا نقوم ببيع حقوق البث التلفزيوني لمدة 50 سنة".

وأما عن تعارض دوري السوبر الممتاز مع الدوري الإسباني:"ربما هذا الأمر لا يساعد، لكننا نريد أن نجعل المنافسة جذابة للغاية دون تدمير بطولات الدوري بمختلف أنحاء أوروبا، نريد أن تكون هناك حالة من الانسجام كما هو الحال مع دوري الأبطال، الأندية ستحكم في النهاية لأنها يجب أن تكون الأكثر استفادة".

وعن تجديد سيرجيو بوسكيتس:"هو لاعب أساسي في الفريق، تشافي يريد استمراره لأهميته في غرفة الملابس، لديه عروض مهمة لنقل حياته إلى مستوى آخر كشخص وأب، هذا مفهوم، لم نتقدم بعرض نهائي ولكن سنفعل ذلك قريبًا، نريد استمراره لعام آخر".

جدير بالذكر أن بوسكيتس ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل، والانتقال إلى الدوري الأمريكي أو نادي النصر السعودي.