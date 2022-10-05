تستمر المعاناة .. إصابة جديدة في برشلونة!

إصابة جديدة لدى فريق برشلونة

أعلن نادي برشلونة تعرض متوسط ميدانه فرانك كيسييه للإصابة، وذلك في تدريبات صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب "سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر".

وكان الفريق الكتالوني قد شارك يوم أمس ضد إنتر في إيطاليا ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر البلوجرانا بنتيجة 1-0 أمام النيراتزوري.

وخرج أندرياس كريستنسن من اللقاء مصابًا وتم تشخيص إصابته بشكل مبدئي وأعلن عن ذلك في بيان رسمي من نادي برشلونة.

ماذا عن إصابة كيسييه؟

نشر برشلونة بيانه الرسمي الذي أعلن فيه أن الإيفواري فرانك كيسييه قد تعرض لإصابة في تدريبات البلوجرانا صباح اليوم.

وجاء في البيان: "لاعب الفريق الأول فرانك كيسييه يعاني من توتر في العضلة المقربة في فخذه الأيمن. تم استبعاده، وسيعود بعد أن يتعافى. حدثت الإصابة أثناء التدريبات صباح الأربعاء على ملعب سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر".

ماذا عن إصابات برشلونة؟

يعاني عناصر الفريق الكتالوني من بعض الإصابات حيث تعرض كريستنسن يوم أمس إلى " التواء في أربطة كاحله الأيسر، وسيخضع للمزيد من الاختبارات الطبية، يوم الأربعاء، لمعرفة التشخيص الدقيق للإصابة"، كما أوضح بيان النادي.

وينضم الثنائي الجديد إلى جول كوندي، رونالد أراوخو ،هيكتور بيليرين، فرينكي دي يونج، وممفيس ديباي في قائمة المصابين.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه فريق سيلتا فيجو يوم الأحد القادم ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".