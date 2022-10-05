رسميًا .. برشلونة يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة أندرياس كريستينسن

الإصابات تتوالى على لاعبي برشلونة لتضع تشافي في ورطة كبيرة.

أعلن نادي برشلونة التشخيص المبدئي لإصابة لاعبه أندرياس كريستينسن، بعد أن تعرض المدافع الدنماركي للإصابة أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

كتيبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني تُعاني على مستوى دوري أبطال أوروبا، حيث تجرعت الهزيمة بالأمس أمام الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

وتعرض كريستينسن لإصابة في الدقيقة 58 من المباراة، ليضع تشافي في حيرة بسبب كثرة إصابات لاعبي البرسا مؤخرًا.

بيان برشلونة بشأن إصابة أندرياس كريستينسن

وجاء في البيان الطبي الذي نشره برشلونة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يعاني أندرياس كريستينسن من التواء في أربطة كاحله الأيسر، وسيخضع للمزيد من الاختبارات الطبية، يوم الأربعاء، لمعرفة التشخيص الدقيق للإصابة".

لم تمُر فترة التوقف الدولي بشكل جيد على لاعبي برشلونة رفقة منتخباتهم، حيث يُعاني البرسا من إصابات عديدة في مركز الدفاع بعد أن خسر خدمات كلًا من جول كوندي، رونالد أراوخو وهيكتور بيليرين.

ومن المُقرر أن يغيب الثلاثي المذكور أعلاه عن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 16 أكتوبر المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن رصيد الفريق الكتالوني تجمد عند النقطة 3 في دوري أبطال أوروبا بعد أن خاض ثلاث مباريات نجح من خلالهم في الفوز بمباراة، بينما تجرع الهزيمة في مباراتين.