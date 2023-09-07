"لن تستطيع تغيير ثقافتنا" .. هجوم قاس على كريستيانو رونالدو بعد حديثه عن قيادة الثورة السعودية

تصريحات كريستيانو رونالدو تفتح أبواب جهنم عليه

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يبدو أن سحر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، انقلب عليه شخصيًا؛ بعد تصريحاته التي أشاد فيها بالمملكة العربية السعودية، ومسابقة دوري روشن للمحترفين.

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رونالدو أشاد في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بالتطور الكبير في الرياضة السعودية؛ قائلًا: "أشعر بالفخر أنني رائد التغيير في ثقافة المملكة الكروية".

وعلى الرغم من أن هذه التصريحات تشيد بالمملكة؛ إلا أنها فتحت عاصفة من الهجوم على الأسطورة البرتغالية، من بعض الإعلاميين والجماهير الرياضية وحتى التي ليست لها علاقة بكرة القدم.

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الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي عل سبيل المثال، علق على هذه التصريحات؛ بالقول: "رونالدو لاعب كبير.. لكنه يبقى (لاعب يطرد - جلد منفوخ)، لا يقدم ولا يؤخر، ولا يغير ثقافة، ولن يستطيع مهما بلغ!!".

وأشار الحارثي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إلى أن ثقافة البلد والتغيرات التي طرأت عليها، وقف خلفها قائدًا مجددًا؛ هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي سعى منذ البداية، أن تكون السعودية في مصاف دول العالم على جميع المستويات.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن السعوديين جميعًا، يدينون بالفضل الكبير فيما تحقق من تقدم وازدهار، لهذا الرجل، مختتمًا تغريدته بجملة: "لذلك.. نقول شكرًا سيدي ولي العهد".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023؛ ليعقبه العديد من النجوم العالميين في الصيف الحالي؛ أبرزهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والفرنسي كريم بنزيما، الثنائي الذي انتقل إلى الهلال والاتحاد على التوالي.

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