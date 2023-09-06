"كره ميسي والاعتزال واتهامه بالجنون بسبب النصر" .. كريستيانو رونالدو يفتح قلبه

تصريحات جريئة من الأسطورة كريستيانو رونالدو

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فتح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "قلبه" إلى الجماهير ووسائل الإعلام؛ للحديث عن العديد من الملفات الساخنة.

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رونالدو يستعد لخوض مباراتين مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ضد سلوفاكيا ولوكسمبورج، يومي 8 و11 سبتمبر الجاري على التوالي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مساء اليوم الأربعاء: "الفوز في المباراتين أمام سلوفاكيا ولوكسمبورج، سيؤهلنا عمليًا إلى بطولة كأس أمم أوروبا".

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وعن اعتزاله اللعب دوليًا، بعد بطولة أمم أوروبا 2024، خاصة أنه تجاوز سن الـ38؛ علق الأسطورة البرتغالية: "لا أعرف.. أنا أعيش حاليًا اللحظة، فقد قررت عدم التفكير في المستقبل".

وأكد كريستيانو رونالدو، على أنه لا يزال يطمح لتحقيق بعض الأرقام والإنجازات في مسيرته الكروية، منها تجاوز الـ900 هدف على سبيل المثال.

وبخصوص "كره" الأسطورة الأرجنتنية ليونيل ميسي.. رد مهاجم النصر: "لا يجب على أنصاري أن يكرهوا ليو.. ولا يجب على عشاقه أن يكرهوني".

وتابع رونالدو: "ميسي ليس صديقي، ولكنه زميل محترف، ولا يوجد بيننا سوى الاحترام، خاصة أننا تنافسنا لأكثر من 15 سنة، على الأفضلية العالمية".

وشدد على أنه والأسطورة الأرجنتينية يشقان طريقيهما الآن، بعيدًا عن الملاعب الأوروبية؛ ولكنهما تركا إرثًا سيظل خالدًا في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية.

انتقاله إلى دوري روشن السعودي واتهامه بـ"الجنون"

وانتقل كريستيانو للحديث عن انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أنه تم اتهامه بـ"الجنون"، عندما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأوضح رونالدو، أنه لم يهتم كثيرًا بحديث الناس عنه، بعد انتقاله إلى النصر؛ قائلًا: "الجميع يرى الآن ما وصلت إليه السعودية.. دوري روشن أصبح من أفضل المسابقات العالمية".

وأعرب الأسطورة البرتغالية، عن فخره بكونه قائد هذه الثورة في الملاعب السعودية، وأن يكون له مساهمة كبيرة في تغيير الثقافة الكروية في المملكة.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

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