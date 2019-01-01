تزكية خالد البلطان رئيسًا لنادي الشباب السعودي رسميًا

الجمعية العمومية للشباب شهدت حضور 47 عضوًا في القائمة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الشباب السعودي تزكية خالد البلطان برئاسة النادي خلال السنوات الأربع المقبلة، عقب انتهاء تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية.

الجمعية العمومية للشباب شهدت حضور 47 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات.

التواجد شهد حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، وعضوية ذهبية واحدة لرئيس النادي خالد البلطان.

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وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح خالد البلطان فترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلاً من: خليفة الهويشان نائباً للرئيس، فهد الشعلان، وفهد العليان، واحمد الكنهل، وكنعان الكنعاني وتركي المعجل.

وفي سياق أخر، فاز سلطان بن موفق عمر أزهر برئاسة نادي الوحدة خلال الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت اليوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري.

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وانتهت فترة ولاية حاتم خيمي، حيث لم يتقد بأوراق ترشحه لرئاسة النادي خلال السنوات الأربع القادمة، في الانتخابات.