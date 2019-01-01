تريزيجيه يسجل أول هدف مصري 100% في تاريخ البريميرليج

هدف تريزيجيه في مرمى تشيلسي بصناعة مصرية وتسجيل مصري

واصل النجم الدولي المصري محمود حسن ترزيجيه تألقه مع أستون فيلا حيث سجل هدف التعادل لفريقه في شباك تشيلسي.

وتقدم أبراهام للبلوز بالهدف الأول في شباك أستون فيلا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعدل تريزيجيه قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وبهذا الهدف الذي سجله تريزيجيه من صناعة مواطنه أحمد المحمدي، بات يمتلك 3 أهداف خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويعد هذا الهدف هو أول هدف مصري 100% من صناعة مصرية وتسجيل مصري في تاريخ البريميرليج، حيث لم يسبق وأن تكرر هذا من قبل.

وشهدت العديد من الفرق الإنجليزية مشاركة أكثر من لاعب مصري في آن واحد، حيث شارك ميدو مع محمد شوقي في ميدلسبرة، وشارك ميدو مع عمرو زكي في ويجان أتليتيك.

ورغم ذلك، لم ينجح أي لاعب مصري في صناعة هدف لمواطنه ليتم تسجيل هدف مصري 100%، قبل أن يتحقق هذا الأمر أخيرًا بأقدام المحمدي وتريزيجيه.

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يذكر أن أستون فيلا قد تعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من قاسم باشا التركي.