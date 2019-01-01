تريزيجيه : رئيس قاسم باشا وعدني بالرحيل وسأنتقل لنادي بهذه المواصفات

تريزيجيه تواجد ضمن الفريق المثالي في الدوري التركي للموسم الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد اللاعب الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا التركي امتلاكه العديد من العروض خلال الفترة الحالية من أجل الرحيل عن فريقه.

تريزيجيه تواجد ضمن الفريق المثالي في الدوري التركي للموسم الحالي، بعد أن نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 خلال 34 مباراة.

الجناح الدولي المصري قال في تصريحاته : "حصلت على العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ورئيس النادي وعدني بالرحيل في الصيف".

تريزيجيه ضمن التشكيل المثالي للدوري التركي موسم 2018/19 🔝



مبروك تريزي @Trezeguet 😍 pic.twitter.com/xnKPXBdETM — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

وردًا على النادي الذي يستهدف التعاقد مع اللاعب قال : "هناك أكثر من نادي مهتم بضمي، لكن تركيزي حالياً في إنهاء الموسم بشكل جيد مع فريقي، ثم الفوز بكأس الأمم الإفريقية مع مصر".

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وأكمل تريزيجيه تصريحاته التلفزيونية : "أرغب في الذهاب إلى فريق يمنحني فرصة المشاركة باستمرار، لن أكون سعيداً بالانتقال لفريق كبير لمشاهدته من الملعب فقط".