الاتحاد الهندي يُبرئ الحكم السعودي "تركي الخضير" من تهمة العنصرية

هنا تفاصيل الحادثة بالكامل

كشف الحكم السعودي تركي الخضير عن إثبات الاتحاد الهندي لكرة القدم براءته من تهمة العنصرية التي وُجهت له بواسطة الجابوني سيرج كفين لاعب مومباي سيتي عقب مباراة فريقه أمام بنجالورو في الدوري الهندي.

وتعود الواقعة إلى ديسمبر 2019، إذ اتهم كفين الحكم السعودي بتوجيه تعليقات عنصرية ضده خلال إدارته للمباراة ضد بنجاولورو، وقد فتح الاتحاد الهندي تحقيقًا في الحادثة بواسطة لجنة الانضباط لديه.

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وأوضح الخضير خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الدوري مع وليد" أن الاتحاد الهندي أرسل له رسالة عبر البريد الإلكتروني يؤكد خلالها براءته من تهمة العنصرية، وأشاد بدور الاتحاد السعودي والقطاع الرياضي بشكل عام في السعودية في دعمه ومساندته خلال تلك الأزمة.

وعن تفاصيل الأزمة، أضاف الخضير "تلقيت دعوة من الاتحاد الهندي لإدارة بعض مباريات الدوري الهندي هناك للموسم الثاني على التوالي، مكثت هناك 16 يومًا توليت خلالهم إدارة 4 مباريات مع طاقم معاون غير سعودي".

"اللاعب الجابوني صاحب الشكوى سقط عند الدقيقة الـ88 من المباراة مدعيًا الإصابة، وقد توجهت له ومنحته بطاقة صفراء دون التحدث معه، ليرد اللاعب بالتلويح بيده، وهذا كل حدث خلال اللقاء الذي انتهى بانتصار فريقه".