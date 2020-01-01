ملف عربي مشترك يُهدد آمال السعودية في تنظيم كأس آسيا 2027

السعودية تقدمت بطلب استضافة البطولة

يبدو أن مهمة السعودية للفوز باستضافة وتنظيم كأس آسيا 2027 لن تكون سهلة، إذ منح قرار الاتحاد الآسيوي تمديد فترة التقدم بملفات تنظيم البطولة فرصة جيدة للأردن والعراق لتقديم ملفهما المشترك لتنظيم البطولة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل قد أعلن في فبراير الماضي عزم المملكة التقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2027، وقد انتهت المدة الأولى لقبول الطلبات بنهاية مارس الماضي لكن تم تمديدها بناءً على طلب الأردن والعراق ليتمكنا من تقديم ملفهما المشترك.

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وأوضح مصدر خاص في الاتحاد الآسيوي لصحيفة الاقتصادية السعودية أن قرار الاتحاد الآسيوي تمديد فترة قبول طلبات الترشح لاستضافة الحدث القاري كان خلفه طلبًا من الأردن والعراق.

إذ طلبت الدولتان تمديد فترة قبول طلبات الترشيح بسبب أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على سير العمل في المؤسسات الحكومية مما حال دون حصولهما على الأوراق الحكومية المطلوب وجودها ضمن الملف المقدم للاتحاد الآسيوي.

ويشترط الاتحاد الآسيوي أن يتضمن الملف المقدم من أي دولة ضمانات خطية من جهات حكومية عديدة أبرزها وزارات الصحة والداخلية والسياحة بجانب الجهات المسؤولة عن المطارات التي ستستقبل الجماهير.

ومع انشغال جميع تلك المؤسسات حاليًا بالتصدي لأزمة فيروس كورونا، استجاب الاتحاد الآسيوي لطلب الأردن والعراق وقرر مد فترة قبول طلبات الاستضافة حتى يونيو القادم.

يُذكر أن الصين ستنظم النسخة القادمة من كأس آسيا والتي ستقام عام 2023 فيما نظمت الإمارات النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2019 وفاز بها المنتخب القطري.