تركي آل شيخ يقترب من شراء غرناطة الإسباني

ليصبح أول سعودي يمتلك 100% من نادي أوروبي

يسعى تركي آل شيخ المالك السابق لنادي بيراميدز المصري، لأن يصبح أول سعودي يحصل على ملكية كاملة لأحد الأندية الأوروبية.

آل شيخ قضى الفترة الماضية مع نادي بيراميدز، وأحدث طفرة كبيرة جداً له بالدوري المصري، قبل أن يرحل بسبب بعض الخلافات.

تقارير سعودية أكدت دخول الوزير الحالي لهيئة الترفيه بالسعودية، في مفاوضات للحصول على ملكية أي من نادي غرناطة الإسباني أو أمييان الفرنسي.

وأصبح تركي قريباً جداً من التوصل لاتفاق مع غرناطة بشكل أكبر، حيث وصلت المفاوضات للاتفاق على القيمة المالية وبعض الإجراءات الأخرى.

ويلعب نادي غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسبانية "ليجا"، وكذلك أمييان بفرنسا، وسط مؤشرات بنقلة كبيرة في حالة شراء تركي لأي منهما.

ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار

جوارديولا يحرم ريال مدريد من مبابي ويمهد طريق برشلونة لضم نيمار

وقاد تركي نادي بيراميدز لمدة عامين، حيث تعاقد مع مجموعة من أفضل اللاعبين المصريين، ليضع الفريق في منافسة شرسة مع الأهلي والزمالك قبل بيع النادي بنهاية الموسم.