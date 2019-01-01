تركي آل الشيخ يعلن عن تجربة جديدة باسم "الأسيوطي 2"

بعد أنباء بيعه لبيراميدز، آل الشيخ يثير الجدل بتجربة جديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، عن إعداده لتجربة استثمارية جديدة يخوضها خلال الفترة المقبلة تحت مسمى "الأسيوطي الجزء الثاني".

مالك القلعة الزرقاء كان قد قام بشراء فريق الكرة بنادي الأسيوطي في يوليو الماضي، ليغير اسمه بعدها إلى بيراميدز إلا أنها تجربة حاوطتها عديد الأزمات، مما دفعه للإعلان أكثر من مرة عن قيامه ببيع النادي.

ومنذ أيام، كشف الإعلامي مدحت شلبي عن قيام آل الشيخ ببيع بيراميدز دون الكشف عن تفاصيل إلا أنه أكد أنه تم البيع برسائل نصية بينه وبين مالك النادي. (طالع التفاصيل)

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاشفًا عن التجربة الجديدة: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني، ولكن في مكان وزمان آخر".

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يذكر أن الكتيبة الزرقاء من الفرق القلائل التي قامت بإنهاء موسمها الكروي، حيث جمعت 70 نقطة من 34 مباراة، لتخرج من المنافسة على لقب الدوري إلا أنها ضمنت احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، لتشارك الموسم المقبل في إحدى بطولتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وكان آل الشيخ قد أعلن منذ أيام، إنهائه خطة الموسم المقبل مع مجلس الإدارة، وقيامه بدراسة ملفات عدد من المدربين، للتعاقد مع أحدهما خلفًا للأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق.