الاتحاد المصري في أزمة - كاف يجبره على تحديد المتأهلين لبطولتي أفريقيا قبل 30 يونيو

الدوري المصري أكثر المتضررين بالمواعيد الجديدة للبطولات الأفريقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابات رسمية إلى عدد من الاتحادات، لإخطارها بضرورة إرسال أسماء الأندية المتأهلة إلى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الموسم المقبل قبل يوم 30 من يونيو الجاري.

الاتحادات التي أُرسلت لها الخطاب هي مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، أنجولا، الكونغو، غينيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، وزامبيا.

من المقرر أن تبدأ بطولتي أفريقيا في المواعيد الجديدة التي حددها كاف، لتتماشى مع البطولات الأوروبية، وهو ما وضع عدد من الدوريات في أزمة ضغط المباريات الموسم الجاري، حيث تبدأ النسخ المقبلة من البطولات الأفريقية في الفترة من أغسطس المقبل وحتى مايو 2020.

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خطاب كاف لن يؤثر على الدوريات في تونس أو المغرب، حيث ستنتهيان في منتصف الشهر الجاري، بينما اختتم الموسم في الجزائر رسميًا، بينما الاتحاد المصري هو الذي سيواجه أزمة.

تقرر أن ينتهي الدوري المصري بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تبدأ في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وحتى الآن لم تتحدد معالمه بشكل نهائي.

الأهلي الفريق الوحيد الذي ضمن التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بضمان احتلاله أحد المركزين الأول أو الثاني، بينما ضمن المصري البورسعيدي التأهل إلى الكونفدرالية، لكن لا يزال الزمالك وبيراميدز يتصارعان ولم يتحدد أيٍ منهما سيلعب في دوري الأبطال والآخر في الكونفدرالية.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، يليه بيراميدز بـ70 نقطة من 34 مباراة، ثم الزمالك بـ68 نقطة من 31 مباراة، وفي المركز الرابع المصري بـ52 نقطة من 34 مباراة.