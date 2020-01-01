تركي آل الشيخ يعرض على الأهلي توفير طائرة خاصة

الرئيس الشرفي للأهلي يرغب في توفير طائرة للجماهير، وأخرى خاصة لفريق الكرة.

أكد حمادة إسماعيل، مدير مكتب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، على استعداد الأخير لمساعدة القلعة الحمراء، قبل بداية دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إسماعيل قال خلال مقطع فيديو تم نشره عبر صفحة تركي آل الشيخ، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "آل الشيخ طالب بتوفير طائرة خاصة، لإرسال أكبر عدد من جماهير الأهلي، لمباراة الفريق في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الطلب الثاني آل الشيخ، هو عرض توفير طائرة خاصة لفريق الكرة، تم عرضه على محمود الخطيب رئيس الأهلي، ونحن في انتظار موافقة إدارة القلعة الحمراء، وإذا وافقوا ستكون طلباتهم أوامر".

المزيد من الفرق

قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام مساء اليوم الأربعاء في القاهرة، حيث يقع النادي الأهلي في التصنيف الثاني، بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

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وقد يقع الأهلي مع أحد الفرق "صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي"، حيث ستقام القرعة مساء اليوم في القاهرة.

وصرف آل الشيخ مكافآت للاعبي الأهلي، بعد نجاحهم في الصعود إلى دور الثمانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الانتصار على الهلال السوداني، بالجولة الختامية ضمن منافسات دور المجموعات.