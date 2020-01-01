الأهلي: فتحي وأجايي جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز

فتحي وأجايي يتعافيان من الإصابة.

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن جاهزية النيجيري جونيور أجايي، وأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء غدٍ الخميس، بالجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

خالد محمود طبيب الأهلي، أكد على أن أحمد فتحي أصبح جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من آلام الكاحل، التي أبعدته عن مباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

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وعن جونيور أجايي، صرح محمود بأن المهاجم النيجيري تعافى نهائيًا من أعراض نزلة البرد، التي تعرض لها مؤخرًا، بعد العودة من السودان، وجعلته يغيب عن التدريبات الفريق الأحمر الأخيرة.

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وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، دخول الفريق في معسكر مغلق اليوم، بعد انتهاء التدريبات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدٍ الخميس.

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة، بالفوز في 12 مباراة، حيث مؤجل له ثلاث مباريات أمام الزمالك والمصري وإنبي.

بيراميدز يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، برصيد 26 نقطة، جمعها من 15 مباراة.