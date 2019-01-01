تركي آل الشيخ يجتمع مع ميسي لمشاهدة مباراة ألميريا

تركي آل الشيخ استقبل ميسي في منزله لمتابعة مباراة ألميريا

اجتمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة لمتابعة مباراة ألميريا وليتشي.

وتواجد ميسي رفقة منتخب بلاده في السعودية، خلال الفترة الماضية لخوض مباراة السوبر كلاسيكو أمام البرازيل في موسم الرياض والتي انتهت بفوز التانجو.

واستقبل آل الشيخ بعثة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وعلى رأسهم ميسي وأجويرو وديبالا ولو سيلسو لمشاهدة المباراة.

ولعب ألميريا مع ليتشي مساء أمس السبت، لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وغادر ميسي مع منتخب بلاده الأراضي السعودية، استعداداً لمواجهة أوروجواي في مباراة ودية يوم الإثنين القادم.

آل الشيخ التقى بالعديد من الشخصيات الرياضية الهامة في الفترة الأخيرة بمنزله، على رأسهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وأيتور كارانكا.

تركي آل الشيخ يلتقي ميسي ويعرض عليه الانتقال لألميريا

جدير بالذكر أن ألميريا يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن قادش المتصدر.