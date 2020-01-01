تركي آل الشيخ يُعلن ملاحقة نجم الزمالك السابق قانونيًا

المستشار السعودي أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد تامر عبد الحميد نجم وسط الزمالك السابق.

وكتب رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية السابق عبر حسابه الخاص على فيسبوك "شخص اسمه تامر عبد الحميد .. سأبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لترويجه أخبارًا كاذبة عني بشكل متكرر".

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تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا السابق كان قد تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، لكن لم يصدر أي رد فعل من جانب النادي المصري تجاه تلك الاستقالة، وقد كان قد أوضح في بيان سابق أنه لم يعتد طوال تاريخه مناقشة أي استقالة يتقدم بها رئيس شرفي للنادي.

ولعب تامر عبد الحميد بقميص الزمالك خلال الفترة من عام 2000 حتى 2008، وقد انضم له قادمًا من المنصورة، وكان أحد نجوم الفريق خلال تلك الفترة وتُوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري المصري 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا.