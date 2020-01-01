شوبير يتوقع قرارًا صادمًا بشأن الدوري المصري
توقع الإعلامي أحمد شوبير قرارًا صادمًا بخصوص مستقبل الدوري المصري في ظل الإجراءات الاحترازية المقرة من الحكومة المصرية واتحاد كرة القدم للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن إيقاف النشاط الكروي في البلاد لمدة أسبوعين ضمن إجراءات الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف أنحاء العالم وتركه أثره السلبي الهائل على كرة القدم.
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شوبير الذي شغل عدة مناصب في اتحاد كرة القدم المصري أبرزها نائب الرئيس توقع تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، كما توقع صدور قرار بإلغاء الدوري المصري للموسم الجاري.
إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "قريبًا تأجيل الأولمبياد، رسميًا تأجيل مباريات دورى الأبطال والكونفدرالية الأفريقيه لأجل غير مسمي، قرار متوقع بإلغاء الدورى المصرى بكل درجاته".
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة وبفارق كبير عن أقرب مطارديه ، وقد تأهل هو والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما تأهل بيراميدز لنفس المرحلة من كأس الكونفدرالية.