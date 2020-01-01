شوبير يتوقع قرارًا صادمًا بشأن الدوري المصري

نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق يتحدث عن مستقبل الدوري بناءً على مستجدات الأوضاع بخصوص فيروس كورونا

توقع الإعلامي أحمد شوبير قرارًا صادمًا بخصوص مستقبل الدوري المصري في ظل الإجراءات الاحترازية المقرة من الحكومة المصرية واتحاد كرة القدم للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن إيقاف النشاط الكروي في البلاد لمدة أسبوعين ضمن إجراءات الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف أنحاء العالم وتركه أثره السلبي الهائل على كرة القدم.

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شوبير الذي شغل عدة مناصب في اتحاد كرة القدم المصري أبرزها نائب الرئيس توقع تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، كما توقع صدور قرار بإلغاء الدوري المصري للموسم الجاري.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "قريبًا تأجيل الأولمبياد، رسميًا تأجيل مباريات دورى الأبطال والكونفدرالية الأفريقيه لأجل غير مسمي، قرار متوقع بإلغاء الدورى المصرى بكل درجاته".