رسميًا | ألميريا يفسخ عقده مدربه بيدرو إيمانويل بالتراضي

انتهت قصة مدرب التعاون السابق مع النادي الإسباني

أعلن ألميريا رسميًا فسخ عقد مدربه بيدرو إيمانويل بالتراضي، ووجه الشكر للمدرب الإسباني على مجهوده الكبير مع الفريق خلال الفترة السابقة.

وكان المدرب الذي قاد التعاون السعودي في الموسم الماضي وحظي معه بموسم رائع توجه بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين قد تولى مهمة تدريب النادي الإسباني بعد بيعه لتركي آل الشيخ.

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وقاد بيدرو إيمانويل ألميريا في 18 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني جمع خلالهم 24 نقطة بالفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراتين فقط.

ونشر النادي على حسابه الرسمي في تويتر تويتة ودع بها مدربه وجاء فيها "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!".

يُذكر أن المدرب الإسباني ارتبط خلال الأيام الأخيرة بتولي مهمة تدريب الاتحاد السعودي، لكن النادي أعلن اليوم تعاقده رسميًا مع هنك تين كات.