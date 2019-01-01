تركي آل الشيخ يزور الخطيب في منزله مرتديًا قميص الأهلي

تركي آل الشيخ يُتوج صلحه مع الأهلي ورئيسه

توج تركي آل الشيخ صلحه مع النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب بزيارته في منزله للاطمئنان عليه بعد ساعات قليلة من وصوله القاهرة.

وكان آل الشيخ قد بادر بالصلح مع الأهلي وجماهيره ورئيسه خلال عدة منشورات على السوشيال ميديا، وقد وجدت تلك المبادرة رد فعل إيجابي من النادي وجمهوره.

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وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية قد أعلن منذ يومين عن نيته زيارة الخطيب في منزله، وقد نفذ وعده بالفعل وتواجد اليوم في منزل أسطورة النادي الأحمر للاطمئنان على صحته والالتقاء بعائلته.

وقد نشر آل الشيخ منشورًا على حسابه الخاص في فيسبوك يتضمن صورًا له يُقبل الخطيب ويجلس معه مرتديًا قميص النادي الأهلي، وكتب معه "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

وقبلها، كان الرئيس الشرفي السابق للأهلي قد غازل الجمهور الأحمر بمنشور آخر كتب به "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي ... صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه ... إن شاء الله خير".