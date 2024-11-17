بعد ترشيحه لتدريب شتوتجارت .. مفاجأة في عقد ماتياس يايسله مع الأهلي قد تهدد الصفقة!

هل ينتقل ماتياس يايسله إلى شتوتجارت، أم يبقى في الأهلي؟

أصبح ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، مُرشحًا لتدريب فريق شتوتجارت، في الموسم الرياضي المُقبل، حيث ينوي النادي الألماني في إحداث تغييرات بالجهاز الفني.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكان الإعلامي فلوريان بليتينبيرج، قد نوه بأن يايسله يتمتع بمكانة عالية في القائمة، ويحظى باحترام كبير من قِبل مسؤولي شتوتجارت، فيما يتوقف قرار التعاقد معه على رحيل المدرب سيباستيان هونيس، خاصة وأن ساندرو فاجنر، المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا، يعد خيارًا مرشحًا أيضًا لتدريب الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف بليتينبيرج عن تفاصيل جديدة بشأن هذا الأمر، قائلًا إن ماتياس يايسله مرتبط بعقد مع الأهلي، حتى صيف 2026، ولا يتضمن شروط جزائية، ما يعني ضرورة رحيل المدرب الألماني من الأهلي بالاتفاق بين الطرفين على تسوية عقده، من أجل التوجه إلى الدوري الألماني.

وأضاف فلوريان أن شتوتجارت يرغب في الاحتفاظ بالمدرب هونيس، ولكن المسؤولين يدركون أن رحيله بات واردًا لغاية، خاصة أنه تلقى بالفعل مفاوضات جديدة، لمغادرة فريقه في الصيف المُقبل.

GOAL

وتمكن يايسله - في موسمه الأول مع الأهلي - من قيادة الراقي للمركز الثالث في دوري روشن للمحترفين، ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما استهل الفريق هذا الموسم، بالخروج من نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، كما تلقى مفاجأة الموسم، بالإقصاء المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، لأول مرة في تاريخه، فيما يحتل المركز الثامن من الدوري، برصيد 14 نقطة بعد مرور عشر جولات، بينما حقق الراقي العلامة الكاملة في النخبة الآسيوية، بعد مرور أربع جولات.