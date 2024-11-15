هربًا من مقصلة الأهلي .. ماتياس يايسله مرشح لتدريب عملاق ألماني و"التعاقد ليس الآن"!

هل تؤيد رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي؟

في الوقت الذي يعيش فيه ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، حالة واسعة من التقلبات بين آراء الجماهير والأوساط الكروية، بشأن بقائه أو رحيله عن قلعة الراقي، لا يزال المدرب الألماني يحظى بتقدير أوروبي قد يعيده إلى القارة العجوز خلال المرحلة المُقبلة.

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ويمر الأهلي بموسم من النتائج المتذبذبة، استهلها بالخروج من نصف نهائي كأس الدرعية السوبر السعودي، ثم المفاجأة الكبرى بالإقصاء من كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، لأول مرة في تاريخه، فيما يحتل الراقي المركز الثامن في جدول دوري روشن، برصيد 14 نقطة، مستعيدًا عافيته نسبيًا، بالفوز على الرائد بهدفين نظيفين، في الجولة العاشرة، فيما يحقق نتائج مذهلة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يأتي في وصافة مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

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وذكر الإعلامي فلوريان بليتينبيرج، عبر منصة (إكس)، بأن ماتياس يايسله يعد أحد أبرز المرشحين لتدريب فريق شتوتجارت الألماني، وذلك في حالة رحيل سيباستيان هونيس في الصيف المُقبل، مضيفًا أن يايسله يتمتع بمكانة عالية في القائمة، ويحظى باحترام كبير من قِبل مسؤولي النادي، فيما يظل ساندرو فاجنر خيارًا ملموسًا للنادي أيضًا.

ويعد شتوتجارت أحد الأندية العريقة في ألمانيا، حيث تأسس عام 1893، أي منذ 131 عام، وتوج فريق الكرة بخمس ألقاب في الدوري الألماني، آخرها بموسم 2006-2007، كما حل وصيفًا في البطولة المعروفة حاليًا بـ"الدوري الأوروبي"، بموسم 1988-1989، وكذلك بطولة أوروبا لأبطل الكؤوس بموسم 1997-1998.

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وبعد مرور عشر جولات من الدوري الألماني هذا الموسم، فإن شتوتجارت يأتي في المركز الحادي عشر، برصيد 13 نقطة، حيث وقع على ثلاثة انتصارات مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.