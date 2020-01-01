ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثانية

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.

حقق صلاح لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي.

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موسم 2020-2021 ينطلق في موعد استثنائي ولظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، الأنظار كلها تتوجه إلى نجوم الأندية الكبرى ومتابعة المنافسة القوية جدًا التي ستكون على لقب الهداف كما جرت العادة.

من المقاولون إلى ليفربول - كم عدد أهداف محمد صلاح؟

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريميرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبا، فلا يجب أن نغفل عن سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي يلعب كرة هجومية جيدًا تحت قيادة بيب جوارديولا، كذلك نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا مفاجأة ساوثامبتون الموسم الماضي داني إنجز والكثير والكثير من الأسماء التي يمكنها الحصول على اللقب.

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020: ليوين يتخطى صلاح

تمكن محمد صلاح من إحراز ثلاثة أهداف في أولى مباريات ليفربول هذا الموسم أمام ليدز يونايتد، ليتصدر بذلك الترتيب ويأتي خلفه جيمي فاردي الذي أحرز هدفين لليستر في وست بروميتش.

مع بداية الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، سجل كالفرت ليوين ثلاثية من خماسية إيفرتون في شباك وست بروميتش، وأصبح في المركز الأول، فيما سجل زاها هدفين من ثلاثية كريستال بالاس في شباك مانشستر يونايتد.