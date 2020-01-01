ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى بفوز ليفربول على ليدز يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة..

تمكن ليفربول من حسم نسخة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بدون منافسة تذكر وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، مانشستر سيتي، في موسم كان استثنائيًا للغاية نتيجة لما عاناه العالم من تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل المسابقة تتوقف من مارس وحتى يونيو، وتنتهي في نهايات يوليو 2020.

الآن تبدأ نسخة 2020-2021، حيث يدافع ليفربول عن لقبه أمام كوكبة من الفرق التي دعمت صفوفها بصورة مثالية في سوق الانتقالات، وعلى رأسها السيتي ومانشستر يونايتد وحتى آرسنال وتوتنهام وبالطبع صاحب الميركاتو الأكبر والأقوى على مستوى العالم أجمع، تشيلسي.

عدد من الصراعات يمكن رؤيتها سنويًا في البريميرليج، ما بين درع البطولة نفسه والصراع المثير دومًا على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب صراع الهبوط الذي لا يخلو دومًا من ندية ومتعة كبيرتين.

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يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021..

ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق آرسنال الفوز في أولى مباريات الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم انتصر كريستال بالاس على ساوثامبتون بهدف نظيف، وفاز ليفربول بصعوبة على ليدز يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 آرسنال 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 ليفربول 1 1 0 0 4 3 +1 3 3 كريستال بالاس 1 1 0 0 1 0 +1 3 4 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 6 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 7 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 8 وست بروميتش 0 0 0 0 0 0 0 0 9 شيفيلد يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 10 بيرنلي 0 0 0 0 0 0 0 0 11 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 13 نيوكاسل 0 0 0 0 0 0 0 0 14 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 15 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0 16 وست هام 0 0 0 0 0 0 0 0 17 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ساوثامبتون 1 0 0 1 0 1 -1 0 19 ليدز يونايتد 1 0 0 1 3 4 -1 0 20 فولهام 1 0 0 1 3 0 -3 0

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى