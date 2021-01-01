ما هي فرص تأهل الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على حسابات صعود النصر والسد والوحدات إلى دور 16 عن المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، وذلك قبل بداية الجولة الرابعة من دور المجموعات

أوقعت القرعة الأهلي السعودي في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا جنبًا إلى جنب مع الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.

المنافسة على التأهل إلى الدور ثمن النهائي قوية للغاية بين الفرق المشاركة، وما زادها إثارة كانت النتائج التي آلت إليها مباريات أول ثلاث جولات من المجموعة.

الأهلي بدأ مشواره بهزيمة ثقيلة من الاستقلال بخمسة أهداف لهدفين، ثم تعادل إيجابيًا مع الدحيل بهدف لكل منهما، قبل أن يحقق الانتصار الأول بالفوز على الشرطة بثلاثية نظيفة.

ما هي فرص تأهل الهلال في دوري أبطال آسيا 2021؟

وفي هذا التقرير من جول، نستعرض سويًا فرص صعود الأهلي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021

قبل الخوض في حسابات التأهل، يجب النظر على موقف كل فريق في المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الدحيل 3 2 1 0 7 4 +3 7 2 استقلال طهران 3 2 0 1 11 6 +5 6 3 الأهلي 3 1 1 1 6 6 0 4 4 الشرطة 3 0 0 3 0 8 -8 0

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر الدحيل بـ7 نقاط ومن خلفه استقلال طهران بـ6 نقاط، ويتذيل الشرطة الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال آسيا 2021؟

يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021 مباشرةً، ويلحق بالمصتدرين أفضل 4 فرق حققت المركز الثاني في مجموعاتها، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. اللجوء لركلات الجزاء في حال استمر التساوي بين فريقين وكانت المباراة بينهما هي آخر مباريات المجموعة. نقاط اللعب النظيف (البطاقة الصفراء = نقطة واحدة، البطاقة الحمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة لنفس اللاعب = 4 نقاط). التصنيف.



ما هي مباريات الأهلي المتبقية في دوري أبطال آسيا 2021؟

المباراة الموعد الملعب الأهلي - الشرطة السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

20:40 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات الجوهرة المشعة الأهلي - الاستقلال الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات الجوهرة المشعة الدحيل - الأهلي الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات الجوهرة المشعة

يبدأ الأهلي الدور الثاني من دور المجموعات بمواجهة الإياب أمام الشرطة، ثم يلعب مباراة الثأر أمام استقلال طهران ويكون الختام بمواجهة عربية أمام الدحيل.

ما هي فرص تأهل الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021؟

الانتصار في الثلاث مباريات المتبقية بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى سيضمن للأهلي التأهل إلى ثمن النهائي بصورة رسمية.

أما في حالة التعثر، فسيكون الأهلي في حاجة إلى تعثر أحد الثنائي الاستقلال أو الدحيل، في مقابل تحقيق من 4 إلى 6 نقاط على الأقل لضمان التأهل سواءً في الصدارة أو الوصافة