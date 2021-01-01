ما هي فرص تأهل الهلال في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على حسابات صعود الهلال عن المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021..

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021، عن وقوع الهلال في المجموعة الأولى من دور المجموعات، برفقة أجمك، استقلول، وشباب الأهلي بي.

وافتتح الزعيم مبارياته في البطولة بتعادل بهدفين لكل فريق أمام أجمك، قبل أن يتغلب على شباب الأهلي واستقلول.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

والآن يبقي السؤال ما هي فرص تأهل الهلال عن مجموعته في دوري أبطال آسيا؟

ترتيب المجموعة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

يتصدر الهلال مجموعته برصيد سبع نقاط، بينما يتساوى استقلول مع أجمك في النقاط بأربع نقاط لكل فريق في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يأتي شباب الأهلي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 استقلول 3 1 1 1 4 5 -1 4 3 أجمك 3 1 1 1 6 6 0 4 4 شباب الأهلي 3 0 1 2 1 4 -3 1

ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال آسيا 2021؟

يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021 مباشرةً، ويلحق بالمصتدرين أفضل 4 فرق حققت المركز الثاني في مجموعاتها، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. اللجوء لركلات الجزاء في حال استمر التساوي بين فريقين وكانت المباراة بينهما هي آخر مباريات المجموعة. نقاط اللعب النظيف (البطاقة الصفراء = نقطة واحدة، البطاقة الحمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة لنفس اللاعب = 4 نقاط). التصنيف.



ما هي المباريات الهلال المتبقية في دوري أبطال آسيا 2021؟

سيلعب الهلال أولى مباريات الدور الثاني من مرحلة المجموعات أمام استقلول، ثم سيواجه أجمك، ويختتم مبارياته أمام شباب الأهلي يوم الجمعة 30 أبريل 2021.

المباراة الموعد النتيجة الملعب استقلول - الهلال السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد أجمك - الهلال الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد الهلال - شباب الأهلي الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي فرص تأهل الهلال للدور القادم من دوري أبطال آسيا؟

الزعيم بحاجة إلى أربع نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية، ليضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدور القادم، وسيحتاج إلى ست نقاط ليضمن التأهل كمتصدر للمجموعة، دون النظر إلى أي نتائج أخرى.