ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن تصفيات كأس أمم إفريقيا، مواعيد ونتائج المباريات وترتيب مجموعات مصر والجزائر وتونس والمغرب، ونظام التأهل لنسخة 2023

سُحبت في جنوب إفريقيا في شهر أبريل الماضي، قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.

ونظمت القرعة بحيث تمنع تواجد منتخبي زيمبابوي وكينيا في مجموعة واحدة نظرًا للمشاكل السياسية بينهما، فيما شهدت تواجد منتخبا ساو تاومي وموريشيوس وسيتم استبعاد أحدهما بعد انتهاء التحقيق في أزمتهما.

المجموعات عامة جاءت جيدة للمنتخبات العربية باستثناء منتخب المغرب الذي سيشارك في المجموعة الـ11 بجانب جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، فيما جاء المنتخبات التونسي والليبي معًا في المجموعة الـ10 ومعهما بوتسوانا وغينيا الاستوائية.

جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على جدول مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 وما هي مجموعات العرب؟ وأكثر من ذلك..

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

بعد نهاية المباريات التمهيدية ووصولنا للمرحلة الأخيرة من التصفيات، سيشارك 48 منتخبًا سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

وسيتأهل عن المجموعة الثامنة، منتخب واحد فقط لمشاركة ساحل العاج بتلك المجموعة، وقد ضمنت الأفيال المشاركة في البطولة القادمة بصفتها المنظم.

مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023:

الدور الجولة الموعد التمهيدي الذهاب 23، 24 مارس 2022 الإياب 27، 28 مارس 2022 المجموعات الجولة الأولى 30 مايو - 14 يونيو الجولة الثانية 30 مايو - 14 يونيو الجولة الثالثة 22 - 28 مارس 2023 الجولة الرابعة الجولة الخامسة 12 يونيو 2023

4 سبتمبر 2023 الجولة السادسة

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 2 2 0 0 12 1 +11 6 2 غينيا بيساو 2 1 1 0 7 3 +4 4 3 سيراليون 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 ساوتومي و برينسيب 2 0 0 2 1 15 -14 0

المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بوركينا فاسو 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 الرأس الأخضر 2 1 0 1 2 2 0 3 3 توجو 2 0 1 1 2 4 -2 1 4 إسواتيني 2 0 1 1 3 5 -2 1

المجموعة الثالثة:

استبعاد كينيا من المسابقة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 بوروندي 2 0 1 1 1 2 -1 1 3 ناميبيا 1 0 1 0 1 1 0 1

المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إثيوبيا 2 1 0 1 3 2 +1 3 2 مالاوي 2 1 0 1 2 2 0 3 3 غينيا 2 1 0 1 1 1 0 3 4 مصر 2 1 0 1 1 2 -1 3

المجموعة الخامسة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غانا 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 أنجولا 2 1 1 0 3 2 1 4 3 إفريقيا الوسطى 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 مدغشقر 2 0 1 1 1 4 -3 1

المجموعة السادسة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 2 2 0 0 4 0 +4 6 2 النيجر 2 0 2 0 2 2 0 2 3 تنزانيا 2 0 1 1 1 3 -2 1 4 أوغندا 2 0 1 1 1 3 -2 1

المجموعة السابعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 2 2 0 0 7 1 +6 6 2 الكونغو 2 1 0 1 1 4 -3 3 3 جامبيا 2 1 0 1 1 1 0 3 4 جنوب السودان 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة الثامنة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ساحل العاج 2 1 1 0 3 1 +2 4 2 زامبيا 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 جزر القمر 2 1 0 1 3 2 +1 3 4 ليسوثو 2 0 1 1 0 2 -2 1

المجموعة التاسعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موريتانيا 2 1 1 0 3 0 +3 4 2 الجابون 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 السودان 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 الكونغو الديمقراطية 2 0 0 2 1 3 -2 0

المجموعة العاشرة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 ليبيا 2 1 0 1 1 2 -1 3 3 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 بوتسوانا 2 0 1 1 0 1 -1 1

المجموعة الحادية عشر:

انسحب منتخب زيمبابوي من المسابقة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 جنوب إفريقيا 1 0 0 1 1 2 -1 0 3 ليبيريا 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الثانية عشر:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 موزمبيق 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 رواندا 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 بنين 2 0 0 2 1 4 -3 0

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات أمم إفريقيا 2023؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب مباريات المنتخبات العربية، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب أنجولا - جمهورية إفريقيا الوسطى الأربعاء 1 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-2 ملعب 11 نوفمبر ليبيا - بوتسوانا الأربعاء 1 يونيو 2022،

18:00 ليبيا، 19:00 السعودية 0-1 ملعب شهداء بنينة غانا - مدغشقر الأربعاء 1 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 كيب كوست الرياضي موزمبيق- رواندا الخميس 2 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-1 ملعب البنك الوطني الأول تونس - غينيا الاستوائية الخميس 2 يونيو 2022،

21:00 مصر، 20:00 تونس 1-4 الملعب الاولمبي حمادي العقربي جزر القمر - ليسوثو الجمعة 3 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 جزر القمر 0-2 ملعب أومني سبورت توجو - إسواتيني الجمعة 3 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-2 كيجي ساحل العاج - زامبيا الجمعة 3 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-3 ياموسوكرو بوركينا فاسو - الرأس الأخضر الجمعة 3 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 الملعب الكبير لمراكش نامبيا - بوروندي السبت 4 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-1 أورلاندو جامبيا - جنوب السودان السبت 4 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 لات ديور النيجر - تنزانيا السبت 4 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-1 الصداقة موريتانيا - السودان السبت 4 يونيو 2022،

21:00 السودان، 19:00 موريتانيا 0-3 الملعب الأولمبي الجزائر - أوغندا السبت 4 يونيو 2022،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر 0-2 الملعب الأولمبي لوهران مالي -الكونغو السبت 4 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-4 ملعب 26 مارس السنغال - بنين السبت 4 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-3 ملعب ديامينياديو الأولمبي جمهورية الكونغو - الجابون السبت 4 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ملعب الشهداء مالاوي - إثيوبيا الأحد 5 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-2 ملعب بينجو الوطني مصر - غينيا الأحد 5 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 ستاد القاهرة الدولي غينيا بيساو - ساوتومي و برينسيب الخميس 9 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 5-1 الملعب الكبير لمراكش نيجيريا - سيراليون الخميس 9 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-1 أبوجا المغرب - جنوب إفريقيا الخميس 9 يونيو 2022،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 2-1 المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب جمهورية إفريقيا الوسطى - غانا الأحد 5 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-1 ملعب 11 نوفمبر بوتسوانا - تونس الأحد 5 يونيو 2022،

15:00 مصر، 14:00 تونس 0-0 فرانسيستوون ستاديوم مدغشقر - أنجولا الأحد 5 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-1 ملعب ماهاماسينا غينيا الاستوائية - ليبيا الإثنين 6 يونيو 2022،

21:00 ليبيا، 22:00 السعودية 0-2 ملعب ملابو إسواتيني - بوركينا فاسو الثلاثاء 7 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 3-1 سوكر سيتي الرأس الأخضر - توجو الثلاثاء 7 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-2 الملعب الكبير لمراكش زامبيا - جزر القمر الثلاثاء 7 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 جزر القمر 1-2 ملعب الأبطال الوطنيين رواندا - السنغال الثلاثاء 7 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ديامينياديو أوغندا - النيجر الأربعاء 8 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-1 ملعب سانت ماري الجابون - موريتانيا الأربعاء 8 يونيو 2022،

18:00 مصر، 16:00 موريتانيا 0-0 ملعب فرانسفيل الكونغو - جامبيا الأربعاء 8 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 ألفونس ماسيمبا تنزانيا - الجزائر الأربعاء 8 يونيو 2022،

18:00 مصر، 17:00 الجزائر 2-0 ملعب بنجامين مكابا بنين - موزمبيق الأربعاء 8 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ملعب الصداقة السودان - الكونغو الديمقراطية الأربعاء 8 يونيو 2022،

21:00 السودان، 22:00 السعودية 1-2 استاد الهلال بوروندي - الكاميرون الخميس 9 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 ملعب بنجامين مكابا جنوب السودان - مالي الخميس 9 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-3 ملعب سانت ماري إثيوبيا - مصر الخميس 9 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 ملعب بينجو الوطني ليسوتو - ساحل العاج الخميس 9 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-0 ملعب دوبسونفيل غينيا - مالاوي الخميس 9 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ملعب الجنرال الحسن كونتي ساوتومي و برينسيب - نيجيريا الإثنين 13 يونيو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 10-0 المجمع الوطني الرياضي سيراليون - غينيا بيساو الإثنين 13 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-2 ملعب الجنرال الحسن كونتي ليبريا - المغرب الإثنين 13 يونيو 2022،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 2-0 مركب محمد الخامس

الجولة الثالثة:-

المباراة الموعد النتيجة الملعب بنين - رواندا 22 مارس 2023

17:00 مصر، 18:00 السعودية - ستاد داميتي سيراليون - ساو تومي 22 مارس 2023

19:00 مصر، 20:00 السعودية - ستاد أدرار مدغشقر - أفريقيا الوسطى 23 مارس 2023

15:00 مصر، 16:00 السعودية - ماهاماسينا مونيسيبال الكونغو - جنوب السودان 23 مارس 2023

18:00 مصر، 19:00 السعودية - ألفونس ماسيمبا ديبات زامبيا - ليسوتو 23 مارس 2023

18:00 مصر، 19:00 السعودية - ليفي مواناواسا غانا - أنجولا 23 مارس 2023

18:00 مصر، 19:00 السعودية - بابا يارا الجابون - السودان 23 مارس 2023

21:00 مصر، 22:00 السعودية - فرانسفيل الجزائر - النيجر 23 مارس 2023

23:00 مصر، 00:00 السعودية - نيلسون مانديلا الكونغو الديمقراطية - موريتانيا 24 مارس 2023 - تي بي مازيمبي أوغندا - تنزانيا 24 مارس 2023 - قناة السويس كوت ديفوار - جزر القمر 24 مارس 2023 - بواكي كاب فيردي - إي سواتيني 24 مارس 2023 - الملعب الوطني نيجيريا - غينيا بيساو 24 مارس 2023 - أبوجا جنوب إفريقيا - ليبيريا 24 مارس 2023 - أورلاندو مالي - جامبيا 24 مارس 2023 - 26 مارس غينيا الاستوائية - بوتسوانا 24 مارس 2023 - استاد مالابو الجديد السنغال - موزمبيق 24 مارس 2023 - مي أبولايي وادي مصر - مالاوي 24 مارس 2023 - القاهرة بوركينا فاسو - توجو 24 مارس 2023 - مراكش تونس - ليبيا 24 مارس 2023 - رادس الكاميرون - ناميبيا 24 مارس 2023 - أمادو أهيدجو غينيا - إثيوبيا 24 مارس 2023 - محمد الخامس

نتائج الدور التمهيدي لتصفيات أمم إفريقيا 2023

كانت بتسوانا أول المتأهلين من الدور التمهيدي بعد انسحاب منتخب إريتريا، ثم تأهل ساوتومي و برينسيب بعد الفوز على موريشيوس بنتيجة 4-3 في مجموع اللقائين.

ورغم تظلم موريشيوس وقرار الاستبعاد الأولي لمنتخب ساوتومي و برينسيب لكن الكاف تراجع عن القرار وأعاده مرة أخرى إلى المسابقة.

واقصى جنوب السودان نظيره جيبوتي بعد الفوز 5-2 في مجموع المباراتين، وتفوق إسواتيني على الصومال بنتيجة 5-1 في الذهاب والإياب.

أما ليسوتو فأطاح بجزيرة سيشل بالفوز 3-1 في المجموع، وتفوقت جامبيا على تشاد بمجموع 3-2.