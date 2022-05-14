جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

يحظى المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

وتعمل كتيبة الفراعنة منذ ذلك الوقت، على استعادة اللقب، وتأمل في تحقيقه خلال النسخة المقبلة من البطولة، خاصة بعد حصول المنتخب المصري على المركز الثاني أمام السنغال في نسخة 2021 والتي استضافتها الكاميرون.

سُحبت في جنوب إفريقيا، بشهر أبريل الماضي قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

يشارك المنتخب المصري، في التصفيات بالمجموعة الرابعة، برفقة كل من إثيوبيا، مالاوي، وغينيا.

ترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزوار موقع جول متابعة مباريات مصر من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023